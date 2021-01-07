تكنولوجيا: سامسونج تحجب إختيار إخفاء قطع الكاميرة في واجهة One UI 3.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت سامسونج إزالة إختيار حجب قطع الكاميرة في تحديث واجهة One UI 3.0، حيث لا تستخدم هذه الميزة عبر الكثير من المستخدمين.

إتجه العديد من صانعي الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية لتطوير الإصدارات الجديدة المميزة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وتستمر الكثير من الشركات في تبني هذا التصميم هذا العام أيضاً.

ولقد قدمت العملاق الكوري العديد من الإصدارات المميزة بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية بين الإصدارات المميزة والمتوسطة، كما قدمت سامسونج إختيار في واجهة One UI الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 11.

ويأتي إختيار حجب قطع الشاشة في واجهة One UI في الإختيارات الفرعية في قائمة الإعدادات، حيث يمكن لهذا الإختيار أن يدعم المستخدم بشريط علوي يحيط بالشاشة ويتميز باللون الأسود لإخفاء قطع الكاميرة، كما تنتقل الإشعارات إلى أسفل الشريط الأسود.

ويتحول تصميم الهواتف الذكية مع هذا الإختيار إلى تصميم مميز بإطارات سميكة، لذا مع عدم إستخدام هذا الإختبار بشكل كبير عبر المستخدمين إتجهت سامسونج لإلغاء الإختيار من واجهة One UI، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تستعد للتصميم الجديد للكاميرة أسفل الشاشة في الجيل القادم من الهواتف الذكية.

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