مايكروسوفت تلتزم بإصلاح ذراع التحكم في Xbox Series X

دبي - يزن راشد - تواجه مجموعة من مستخدمي منصة Xbox Series X الجديدة من شركة مايكروسوفت مشكلة غير عادية تتمثل في انقطاع اتصال ذراع التحكم اللاسلكية الجديدة بالمنصة في بعض الألعاب، وذلك وفقًا لسلسلة من 40 صفحة في منتدى مساعدة مايكروسوفت.

ويبدو أن مايكروسوفت تعرف بالمشكلة، وهناك حل في الطريق، حيث قال متحدث باسم الشركة: نحن ندرك أن بعض اللاعبين قد يواجهون انقطاعًا في اتصال ذراع التحكم اللاسلكية الجديدة بالمنصة، وتعمل فرقنا بنشاط على إيجاد حل يتم تضمينه في التحديث المستقبلي.

وليس من الواضح مدى انتشار هذه المشكلة، وذلك بالرغم من أن ما يقرب من 1700 مشارك قد شاركوا في السلسلة المكونة من 40 صفحة ضمن منتدى مساعدة مايكروسوفت.

ويقول بعض أولئك الذين أبلغوا عن المشكلة: إنها تحدث في ألعاب معينة فقط، مثل Assassin’s Creed Valhalla.

ولا يبدو أن مقاطع الفيديو المنتشرة حول المشكلة تعرض المشكلة نفسها، إذ إن أحد المقاطع يوضح أن ذراع التحكم اللاسلكية لا تتم مزامنتها مع المنصة على الإطلاق، بينما يعرض مقطع آخر أن ذراع التحكم متصلة لكنها لا ترسل المدخلات بنجاح.

وفي كلتا الحالتين، يبدو أن مايكروسوفت تعمل على حل المشكلة، وإذا كنت تواجه مشكلة انقطاع في اتصال ذراع التحكم عبر جهاز الحاسب العامل بنظام التشغيل ويندوز من خلال البلوتوث، فإن هناك تحديثًا يمكن تنزيله لحل المشكلة.

وقالت مايكروسوفت: نضع جميع منتجاتنا في اختبارات صارمة لضمان الجودة ونلتزم بتزويد العملاء بتجربة ألعاب لا مثيل لها، ونحن ندرك أن بعض اللاعبين قد يواجهون انقطاعًا في اتصال ذراع التحكم اللاسلكية الجديدة بالمنصة، وتعمل فرقنا بنشاط على إيجاد حل يتم تضمينه في التحديث المستقبلي.

وأضافت: نشجع العملاء على التحديث إلى البرامج الثابتة الأحدث لمنصة الألعاب للحصول على أفضل تجربة، وذلك عبر اتباع الخطوات المنشورة هنا أو زيارة هذا الموقع للحصول على المساعدة.