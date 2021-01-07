شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ExamSoft يحتوى على مشكلة فى اكتشاف الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أستاذ في كلية الحقوق بجامعة سوفولك، لإصلاح خطأ خطير في برنامج الاختبار ExamSoft بعد فشله في التعرف على الوجه، ما يمكن أن تؤخر المتقدمين للاختبار أو تمنعهم من الإتمام حيث يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي البشرة الداكنة وفقا لما نقله موقع The Verge.

ويسجل برنامج ExamSoft الطلاب أثناء إتمامهم للامتحانات عن بُعد ويراقب علامات عدم الأمانة الأكاديمية.

ويتناول تقرير Teninbaum ميزة ExamSoft المسماة ExamID ، والتي تهدف التحقق من المتقدمين للاختبار .

وفي المرة الأولى التي يسجل فيها الطالب الدخول إلى بوابة الاختبارات الخاصة بهم، يقومون بتحميل صورة لأنفسهم ("صورة خط الأساس" الخاصة بهم)؛ تتم مطالبتهم بعد ذلك بأخذ صورة ذاتية أخرى قبل بدء الاختبارات المستقبلية، والتي يتحقق البرنامج من صورتهم الأصلية.

وجدت الأبحاث أن خوارزميات التعرف على الوجه ترتكب باستمرار أخطاء في تحديد الوجوه السمراء أكثر من تلك التي ترتكبها تلك البيضاء.

وعلى الرغم من أن تلك الدراسات لم تركز على ExamSoft على وجه التحديد، لا يبدو أنها استثناء. في سبتمبر الماضي، قال العديد من المتقدمين للاختبار من غير أصحاب البشرة الفاتحة لصحيفة نيويورك تايمز أن البرنامج لم يتمكن من التعرف عليهم بسبب "الإضاءة السيئة".