تكنولوجيا: Earin تكشف عن سماعة A-3 اللاسلكية المميزة بتصميم مفتوح وسعر 199 دولار #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Earin اليوم عن سماعتها اللاسلكية A-3، التي تتميز بتصميم مفتوح، وهي الجيل الثالث من سماعات Earin، والتي تتوفر في الربع الأول بسعر 199 دولار.

تتميز سماعة Earin A-3 اللاسلكية بتصميم صغير الحجم ومفتوح، يدعم الإستماع إلى الموسيقى وأيضاً الإستماع لمحيط المستخدم، ايضاً تدعم السماعة الإستماع إلى المكالمات مع خوارومية تدعم ميزة إلغاء الضوضاء السلبية، والتي تعمل على خفض ضوضاء الرياح، وفقاً لحاجة المستخدم.

من جانب أخر لا تدغم سماعة Earin A-3 اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تتضمن السماعة مشغلات 14.3مم، أيضاً تضم السماعة مكبرات صوتية بكفاءة أفضل بنسبة 20% من منافسيها.

أيضاً تتضمن السماعة اللاسلكية أدوات تحكم باللمس لتشغيل الموسيقى، وإستقبال المكالمات أو رفضها، كما تتضمن السماعات مقاييس للتسارع لتحديد إتجاه كل وحدة من السماعات.

كما تأتي سماعة Earin A-3 بمستشعرات تشمل مستشعر لإستشعار قرب السماعة من الأذن، كما تدعم السماعة معايير IP52 في مقاومة الماء والغبار، وتدعم السماعات عمر شحن يصل إلى 5 ساعات في سماعات الأذن، و30 ساعة عند إستخدام السماعات بشكل كامل مع الحافظة، كما تدعم حافظة السماعة ميزة الشحن اللاسلكي.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Earin A-3 اللاسلكية في الربع الأول من 2021 بسعر 199 دولار، إلا أن السماعات تتوفر فقط باللون الأسود.

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