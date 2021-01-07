تكنولوجيا: LG تطلق مكنستها الكهربائية الذكية الجديدة بميزة تفريغ الأتربة التلقائي #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة LG خلال فعاليات CES للعام 2021 عن مكنستها الكهربائية الذكية CordZero ThinQ A9، التي تدعم تفريغ الأتربة بشكل تلقائي عند بدء الشحن.

تتميز CordZero ThinQ A9 بدعم اثنان من المهام، حيث تعمل على تنظيف المنزل بشكل تلقائي بتصميم يحاكي المكانس الروبوتية، كما تدعم التفريغ الذاتي عند تثبيت المكنسة الذكية على قاعدة الشحن.

ويمكن لميزة التفريغ التلقائي لمكنسة CordZero ThinQ A9 الذكية، أن تقدم الدعم الأمثل للمستخدمين المصابين بأمراض التنفس أو الصدر التي يصعب معها التعرض للأتربة بشكل مباشر عند تفريغ المكنسة.

كما تأتي مكنسة CordZero ThinQ A9 الكهربائية الذكية بممسحة كملحق، وتتميز فلاتر المكنسة الذكية بدعم الغسل، أيضاً تأتي باثنان من البطاريات، وتدعم المكتسة الكهربائية ميزة التبديل السريع للبطاريات.

يذكر أن LG لم تحدد بشكل رسمي سعر أجهزة CordZero ThinQ A9 الجديدة، إلا أن التسريبات تشير إلى دعم الحهاز بأفضل التقنيات، مع سعر 799 دولار.

المصدر

اعلان





