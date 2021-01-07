تكنولوجيا: سامسونج تستعرض أحدث تقنيات C-Lab خلال فعاليات معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت العملاق الكوري خلال فعاليات معرض CES للعام 2021 أحدث التقنيات المطورة عبر C-Lab، والتي تتضمن تطبيق EZCal، الذي يعمل بشكل تلقائي على تحديد معايير جودة الصورة في أجهزة التلفاز.

يتطلب تحديد معايير جودة الصورة في أجهزة التلفاز بعض البرمجيات الإحترافية غالباً، إلا أن سامسونج قامت بتطوير تطبيق جديد للهواتف الذكية يعمل على دعم المستخدم دون أدوات مخصصة في لتحسين جودة العرض في الشاشة.

أيضاً من بين مشاريع سامسونج الأخرى يأتي Scan & Dive وهو من بين الأجهزة الذكية الجديدة التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت، حيث تقدم سامسونج في هذا الجهاز ماسح ضوئي يعمل على تصنيف أنواع الأنسجة، ودعم المستخدم بمقترحات للعناية بالمنسوجات المختلفة، وهي تقنية جديدة لدعم المستخدم في إختيار البرنامج الأفضل في الغسالات الذكية.

أيضاً كشفت سامسونج عن تقنية Air Pocket، الذي يدعم المستخدم في تخزين الأكسجين في الماسك المخصص للوجه، من جانب أخر تدعم سامسونج عدد 17 من الشركات الناشئة لتطوير بعض التقنيات الجديدة التي تشمل مقياس ذكي للطول والوزن للأطفال، مع خدمة K-pop للتدريب على الإنترنت.

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