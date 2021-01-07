تكنولوجيا: سامسونج تقدم أجهزة التلفاز الجديدة بميزة تعقب المستخدم عند ممارسة التمارين الرياضية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمكن لإصدارات سامسونج الجديدة من أجهزة التلفاز أن تقدم الدعم للمستخدمين في تتبع نشاطهم في التمارين الرياضية، وذلك عبر كاميرة إختيارية.

تدعم سامسونج الرياضيين في متابعة تمارين اللياقة البدنية بشكل أفضل عبر أجهزة التلفاز الجديدة من الشركة، حيث قدمت سامسونج ميزة جديدة في سلسلة أجهزة تلفاز Q7 اليوم تعرف ب” Smart Trainer”، حيث تعمل التقنية على دعم المستخدم على حساب وتحليل نشاط المستخدم.

وتأتي الميزة الجديدة كجزء من تطبيق Samsung Health الذي أطلق من سامسونج خلال العام الماضي، ومن المقرر أن تقدم الميزة الجديدة لأجهزة Q70A والإصدارات اللاحقة.

ويتطلب عمل هذه الميزة إرفاق ملحق الكاميرة بالشاشة، لدعم النظام في التعرف على المستخدم، دون أن يحتاج معدات إضافية في أجهزة التلفاز.

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