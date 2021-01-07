شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيانات صادمة: اليوم أصبح أقصر من 24 ساعة على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات رسمية نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الوقت يمر الآن بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال نصف القرن الماضي، حيث أصبح دوران الأرض أسرع من المعتاد، ونتيجة لذلك، فإن طول اليوم هو حاليًا أقصر قليلاً من الـ 24 ساعة المعتادة.

ويناقش مراقبو الوقت في العالم الآن ما إذا كان يجب حذف ثانية من وقت لآخر بسبب التغيير، وإعادة مرور الوقت بدقة إلى مساره مع دوران الأرض، في حين أن إضافة ما يسمى بـ "الثانية الكبيسة السلبية" لم يتم إجراؤها من قبل.

وكان تم إضافة ما مجموعه 27 "ثانية كبيسة" منذ سبعينيات القرن الماضي، من أجل الحفاظ على الوقت الذري ليتماشى مع التوقيت الشمسي، وهذا لأن الأرض لعقود، استغرقت وقتًا أطول بقليل من 24 ساعة لإكمال الدوران، ولكن منذ العام الماضي استغرق الأمر أقل قليلاً.

وكانت الساعات الذرية تحتفظ بسجلات دقيقة للغاية لطول النهار منذ الستينيات، ووجدت أنه على مدار الخمسين عامًا الماضية، استغرقت الأرض جزءًا صغيرًا أقل من 24 ساعة (86400 ثانية) لإكمال دورة واحدة.

ومع ذلك، في منتصف عام 2020، انعكس هذا الاتجاه طويل الأمد وأصبحت الأيام الآن أقصر بانتظام من 86400 ثانية، ففي 19 يوليو 2020، كان اليوم أقصر بمقدار 1.4602 مللي ثانية من 24 ساعة كاملة، وهو أقصر يوم منذ بدء التسجيلات.

كما أنه قبل عام 2020، حدث أقصر يوم في عام 2005، ولكن هذا الرقم القياسي تحطم 28 مرة في الأشهر الـ 12 الماضية.

وتمر الأيام الآن في المتوسط، 0.5 ثانية أقل من 24 ساعة كاملة، وهذا الضياع الضئيل للوقت لا يمكن اكتشافه إلا على المستوى الذري ولكن له آثار واسعة النطاق.

تعتمد الأقمار الصناعية وأجهزة الاتصالات على الوقت الحقيقي المتوافق مع التوقيت الشمسي، والذي يتم تحديده من خلال مواقع النجوم والقمر والشمس.

كما أنه من أجل الحفاظ على هذه العلاقة المتناغمة سليمة، أضاف مراقبو الوقت في الخدمة الدولية لدوران الأرض ومقرها باريس سابقًا ما يسمى بـ "الثواني الكبيسة" إلى اليوم من قبل، فحدث هذا 27 مرة منذ السبعينيات، وآخرها ليلة رأس السنة الجديدة 2016.

ونظرًا لأن الأرض كانت تتباطأ باستمرار ولا تسرع من دورانها، فلم تكن هناك حاجة من قبل لإضافة ثانية كبيسة سلبية، والآن، هناك نقاش حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصحيح التفاوت المتزايد.

قال بيتر ويبرلي، كبير الباحثين في مجموعة الوقت والتردد في المختبر الفيزيائي الوطني، لصحيفة The Telegraph: "من المؤكد أن الأرض تدور أسرع الآن من أي وقت مضى خلال الخمسين عامًا الماضية".

وأضاف ويبرلى، "من المحتمل جدًا أن تكون هناك حاجة إلى قفزة ثانية سلبية إذا زاد معدل دوران الأرض أكثر، ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان من المحتمل حدوث ذلك".