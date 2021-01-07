تكنولوجيا: سامسونج تدعم أجهزة Neo QLED الجديدة بإضاءة Mini-LED للون أسود غامر #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري خلال فعاليات CES عن أجهزة تلفاز Neo QLED الجديدة والمميزة بإضاءة Mini-LED، وتدعم دقة عرض 4K و8K.

تقدم سامسونج ترقية جديدة لشاشات LCD عبر دفع مصابيح Mini-LED في شاشات Neo QLED الجديدة، حيث تدعم إضاءة Mini-LED الخلفية أجهزة التلفاز بلون أسود غامر، مع سطوع أعلى لتجربة عرض مميزة.

قدمت شركة TCL سلسلة شاشات 8 العام الماضي والتي تميزت بإضاءة Mini-LED لترقية شاشات LCD لدعم المستخدم بجودة أعلى في الصورة تحاكي المقدمة في شاشات OLED المميزة بمستوى تسعير أعلى.

وتدعم هذه التقنية أجهزة التلفاز بعدد كبير من إضاءة LED في الشاشة الخلفية، وذلك بهدف تحسين اللون الأسود، ودعم سطوع محلي في المشاهد، لتجربة مميزة في العرض.

كما تختلف إضاءة LED الجديدة عن الشاشات السابقة التي جاءت بعدد محدود من إضاءة LED، بينما تتميز Neo QLED بآلاف من مصابيح LED المصغرة في الشاشة الخلفية.

أيضاً تأتي أجهزة تلفاز سامسونج Neo QLED بدقة عرض 8K لدعم عرض محتوى 8K أصلي، كما تدعم سامسونج الأجهزة بترقية للذكاء الإصطناعي لخفض حدة العرض نظراً لعدم توفر محتوى بدقة 8K في نطاق كبير، كما تقدم سامسونج ملحق كاميرة ملحقة إختيارية لدعم المستخدم بميزة إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق Google Duo.

يذكر أن سامسونج تخطط للكشف عن مستوى تسعير أجهزة تلفاز Neo QLED وتفاصيل أكثر حول مواصفات الأجهزة عند إنطلاقها لاحقاً في ربيع هذا العام.

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