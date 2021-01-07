تكنولوجيا: أجهزة تلفاز Frame الجديدة من سامسونج تدعم التدوير مع حجم 43 إنش #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج عن شاشات Frame الجديدة التي تدعم التدوير بين الوضع الأفقي والوضع الرأسي للإصدار المميز بحجم 43 إنش.

تميزت أجهزة تلفاز Frame من سامسونج بتصميم يحاكي اللوحات الفنية، حيث تعمل الشاشة على عرض خلفيات تحاكي اللوحات الفنية عند إغلاق الشاشة أو في وضع الإستعداد، واليوم تضيف سامسونج ميزة تدوير الشاشة التي قدمت في السابق في شاشة Sero التي انطلقت عام 2019.

أيضاً يمكن لميزة تدوير الشاشة في أجهزة Frame أن تقدم الدعم للمستخدم في بعض المهام لعرض رأسي مميز، كما يأتي الإصدار الجديد بحجم أكثر نحافة، حيث تصل إلى سماكة 24.9مم.

وتقدم سامسونج أجهزة تلفاز Frame الجديدة بتحسينات جديدة في تقنية الذكاء الإصطناعي، كما يدعم متجر Art المستخدم في تحويل الشاشة إلى عمل فني أنيق، إلا أن سامسونج لم تكشف عن مستوى تسعير الشاشات الجديدة، ومن المتوقع أن تقدم تفاصيل أكثر عند إطلاق الشاشات للأسواق في ربيع هذا العام.

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