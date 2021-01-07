تكنولوجيا: أجهزة تلفاز MicroLED الجديدة من سامسونج تدعم التثبيت بسلاسة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج عن الجيل الجديد من أجهزة التلفاز المميزة بشاشات MicroLED خلال فعاليات CES 2021، والتي تأتي بتجربة تثبيت سلسلة عبر مقابض تثبيت مرفقة في الصندوق.

قدمت كلاً من LG وسوني أجهزة التلفاز المميزة بشاشات OLED، بينما تتجه سامسونج لتقنية MicroLED الجديدة في شاشات التلفاز، التي ترتكز على مصابيح LED تعمل على دعم مستويات مميزة من اللون الأسود الغامر، مع سطوع وتباين أعلى.

بدأت سامسونج في الإتجاه الجديد لشاشات التلفاز المميزة بإضاءة LED مصغرة، بعد أن قدمت للأسواق خلال الفترة الماضية شاشة “The Wall”، ولقد أعلنت سامسونج في السابق عن الشاشة المميزة بحجم 110 إنش، ومن جديد تستعد لإطلاق إصدارات بحجم 88 و99 إنش.

ويتميز جهاز تلفاز MicroLED الجديد من سامسونج بحجم كبير وتجربة أكثر سلاسة في التثبيت على الحائط، دون الحاجة إلى أدوات مخصصة للتثبيت، إلا أنها لا تأتي بمستوى تسعير يستهدف كافة المسخدمين، حيث تقدم من سامسونج بسعر 300000 دولار للجهاز المميز بحجم 146 إنش.

أيضاً تؤكد سامسونج على أن الشاشة ستدعم التثبيت على الحاط بسلاسة عبر المقابض المجمعة المرفقة في محتوى الصندوق، إلا أن حجم الشاشة سيحتاج بالتأكيد إلى أكثر من شخص لحمل مثل هذه الشاشات المميزة بالحجم الكبير.

وتتميز أجهزة MicroLED من سامسونج بدقة 4K، كما تدعم الأجهزة تقنية HDR10، و Dolby Vision، ومن المتوقع أن تدعم الشاشات معدل تحديث 120Hz.

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