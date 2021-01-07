تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن أسعار سلسلة Galaxy S21 للسوق الأوروبي عن طريق الخطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت إحدى شركات المحمول في برلين صور توضح تفاصيل أسعار سلسلة هواتف Galaxy S21 عن طريق الخطأ وقبل الإعلان الرسمي في 14 من يناير.

كشفت شركة Voo الألمانية عن أسعار هواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وأيضاً Galaxy S21 Ultra في السوق الأوروبي.

ومن المقرر وفقاً للصور المسربة أن ينطلق هاتف Galaxy S21 في السوق الأوروبي بسعر 849 يورو، بينما ينطلق الإصدار الأعلى Galaxy S21 Plus بسعر 1049 يورو، أيضاً تقدم سامسونج هاتف Galaxy S21 Ultra بسعر 1399 يورو.

وينطلق الإصدارات الثلاثة بسعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، كما تؤكد التسريبات المصورة على أن مستوى تسعير اثنان من الإصدارات في السلسلة يأتي أقل من الإصدارات السابقة.

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