تكنولوجيا: هاتف REDMI NOTE 10 PRO ينطلق قريباً بمعالج SNAPDRAGON 732G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة شاومي الفرعية لإطلاق هاتف REDMI NOTE 10 PRO خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط REDMI لدعم هذا الإصدار بمعالج SNAPDRAGON 732G وبطارية بقدرة 5050 MAH.

كشفت التسريبات السابقة التي جاءت من TENAA عن مواصفات هاتف Redmi Note 10 4G الذي يضم رقاقة معالج ثماني الأنوية بتردد 2GHz، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، وبطارية بقدرة 5900 mAh، مع شاشة بحجم 6.53 إنش وجودة عرض FHD بلس.

ولقد رصد هاتف REDMI NOTE 10 PRO في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم M2101K6G، كما يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi بتردد مزدوج، مع تقنية NFC، والبلوتوث، ويضم واجهة MIUI 12.

المواصفات المتوقعة لهاتف REDMI NOTE 10 PRO

يأتي هاتف Redmi Note 10 Pro بشاشة IPS LCD بمعدل تحديث 120Hz، ودعم لتقنية MEMC، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro وأخر لعمق التصوير.

كما يدعم هاتف Redmi Note 10 Pro بطارية بقدرة 5050 mAh، مع معالج SM7150 وهو معالج كوالكوم Snapdragon 732G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار في الإعلان المرتقب.

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