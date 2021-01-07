تكنولوجيا: سامسونج تعتمد هاتف Galaxy A52 5G في 3C مع شاحن بقدرة 15W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمدت شركة سامسونج هاتف Galaxy A52 5G في وكالة 3C الصينية، ولقد كشفت التسريبات عن دعم الهاتف لقدرة شحن 15W.

رصد هاتف Galaxy A52 5G في قاعدة بيانات 3C في الصين بنموذج رقم SM-A5260، مع ميزة دعم تقنية الشحن بقدرة 15W، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل أكثر حول الهاتف.

وبقد رصد هاتف Galaxy A52 5G في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-A526B، ونظام تشغيل Android 11، ومعالج Snapdragon 750G.

كما يأتي هاتف Galaxy A52 5G بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ولقد رصد إصدار 4G بنموذج رقم SM-A525F ورقاقة معالج Snapdragon 720G مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بات رام.

ولقد أوضحت تسريبات ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Galaxy A52 5G حيث يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.5 إنش، وثقب في الشاشة للكاميرة الامامية، بينما تضم الجهة الخلفية إعدادات رباعية للكاميرة، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

المصدر

اعلان





