شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن أوربت تخطط لإطلاق صاروخا قضائيا فى 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة "فيرجن اوربت" الأمريكية في إطلاق صاروخًا فضائيًا في 10 من يناير الجاري، وكانت قد أخفقت في مايو الماضي في إطلاق صاروخ على ارتفاع ألف متر من طائرة ضخمة وفقا لموقع ديجيتال تريند.

ومنذ ذلك الحين، تعمل Virgin Orbit على تحسين أنظمتها قبل المحاولة الثانية المقرر عقدها يوم الأحد 10 يناير.

والعمل هو جزء من جهد مستمر من قبل Virgin Orbit لإطلاق عمل تجاري لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة.

وكان من المفترض أن تتم مهمة اختبار Launch Demo 2 يوم الأحد في ديسمبر 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب مخاوف من COVID-19 الآن ، ومع ذلك، فإن Virgin Orbit واثقة من أن لديها تدابير كافية مطبقة للسماح لها بالمضي قدمًا بأمان في الإطلاق في غضون أيام قليلة.

وقالت الشركة في تغريدة: "الآن، مع اكتمال جميع اختبارات ما قبل الإطلاق الرئيسية، فإننا نشق طريقنا من خلال المراجعات النهائية وعمليات الفحص ومناقشات الاستعداد"، مضيفة: "إنها بداية مزدحمة للعام ولكن نحن مهتمون ومتحمسون للسفر إلى الفضاء قريبًا.