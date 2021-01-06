شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو واتس آب بحاجة إلى قبول "هذه الشروط" أو "حذف الحساب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق التراسل الفوري واتس آب المملوكة لشركة فيس بوك الآن في إرسال إشعارات داخل التطبيق لإعلام المستخدمين بالتغيير في شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، وفي الإشعار المرسل، ذكرت الشركة أن واتس آب يقوم بتحديث شروطه وسياسة الخصوصية الخاصة به، بحسب موقع TOI الهندى.

ويذكر الإخطار الذي أرسلته الشركة أيضًا التحديثات الرئيسية مثل كيفية معالجة واتس آب لبياناتك، وكيف يمكن للشركات استخدام خدمات المضيف على فيس بوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة بهم، والآن تتعاون الشركة مع فيس بوك لتقديم التكامل عبر منتج شركة فيس بوك.

تذكر الشركة أيضًا أن الشروط الجديدة وسياسة الخصوصية ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021، ويذكر الإشعار أيضًا أنه سيتعين على المستخدمين قبول هذه الشروط والتغييرات من أجل الاستمرار في استخدام حسابات واتس آب، وهذا يعني أنه إذا كنت لا توافق على شروط الخدمة ، فيمكن للشركة حذف حسابها، وقال واتس آب في الإشعار أيضًا أنه يمكن للمستخدمين زيارة مركز المساعدة إذا كانوا يرغبون في حذف حساباتهم أو يريدون مزيدًا من المعلومات حول هذا الموضوع.

وبصرف النظر عن إرسال الإشعار داخل التطبيق، قام واتس آب أيضًا بتحديث موقعه على الويب بمعلومات مفصلة حول ما سيتغير اعتبارًا من 8 فبراير 2021، حيث قال "تتحدث سياسة الخصوصية الخاصة بنا عن المعلومات التي نجمعها وكيف يؤثر ذلك عليك/ كما يشرح الخطوات التي نتخذها لحماية خصوصيتك، مثل إنشاء خدماتنا بحيث لا يتم تخزين الرسائل التي تم تسليمها من قبلنا ومنحك التحكم في الأشخاص الذين تتواصل معهم على خدماتنا ".