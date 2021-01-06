شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تلتزم بإصلاح قطع اتصال وحدة تحكم Xbox Series X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى بعض مستخدمى وحدة الألعاب Xbox Series X الجديدة من مشكلات، حيث إنها لا تظل متصلة بوحدة التحكم في بعض الألعاب والمواقف، وفقًا لسلسلة من 40 صفحة في منتدى مساعدة مايكروسوفت، وفى المقابل تعرف مايكروسوفت بالمشكلة، وقدمت حل في الطريق من خلال تحديث جديد.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، قال متحدث باسم مايكروسوفت، "نحن ندرك أن بعض اللاعبين قد يواجهون انقطاعًا في الاتصال بوحدات التحكم اللاسلكية Xbox الجديدة الخاصة بهم، وتعمل فرقنا بنشاط على إيجاد حل يتم تضمينه في التحديث المستقبلي".

كما أنه ليس من الواضح مدى انتشار هذه المشكلة، على الرغم من أن ما يقرب من 1700 شخص لديهم مشاركة في منتدى مكون من 40 صفحة، وهذا الأمر كافي لإثبات أنها مصدر قلق بالتأكيد.

وهذا الرقم ما هو إلا جزء ضئيل من أكثر من مليون وحدة تم بيعها عند الإطلاق، ويقول بعض أولئك الذين أبلغوا عن المشكلة أن هذا يحدث فقط في ألعاب معينة، مثل Assassin’s Creed Valhalla.

واشتكى أحد من المشاركين من مشكلة عبارة عن وحدة تحكم لا يبدو أنها تتم مزامنتها مع وحدة التحكم على الإطلاق، بينما الآخر تم إقران الوحدة ولكن لم يتم إرسال المدخلات بنجاح.

وفي كلتا الحالتين، يبدو أن مايكروسوفت ستعمل على الحل، وإذا كنت تعاني من قطع اتصال وحدة التحكم على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows عبر Bluetooth (بدلاً من وحدة تحكم Xbox)، فقد يكون هناك حل أيضا لذلك.

وهذا هو بيان الشركة الكامل: "في مايكروسوفت، نضع جميع منتجاتنا في اختبارات صارمة لضمان الجودة، ونلتزم بتزويد العملاء بتجربة ألعاب لا مثيل لها، نحن ندرك أن بعض اللاعبين قد يواجهون انقطاعًا في الاتصال بوحدات تحكم Xbox اللاسلكية الجديدة الخاصة بهم، وتعمل فرقنا بنشاط على حل ليتم تضمينه في التحديث المستقبلي".

وأضاف البيان، "للحصول على أفضل تجربة، نشجع العملاء على التحديث إلى أحدث البرامج الثابتة لوحدة التحكم باتباع الخطوات الموجودة على موقع الدعم support.xbox للحصول على المساعدة.