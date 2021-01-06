شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعزز عمليات الشحن بـ11 طائرة بوينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عملاق التسوق عبر الإنترنت أمازون بتعزيز عمليات الشحن لديها بشراء 11 طائرة بوينج 767-300 في خطوة جديرة بالملاحظة لأنها المرة الأولى التي تقوم بها الشركة بشراء الطائرات بدلاً من استئجارها لنقل المنتجات في جميع أنحاء البلاد وذلك وفقا لموقع ديجيتال تريند.

ومن خلال الاستفادة من السوق المتأثر بالوباء والذي شهد قيام شركات طيران الركاب بقطع خدماتها وطائراتها الأرضية، اشترت أمازون سبع طائرات من دلتا وأربع طائرات من شركة ويست جيت الكندية.

وستنضم طائرة WestJet إلى أسطول Amazon الحالي هذا العام بمجرد تحويل الطائرات لاستخدام الشحن، في حين سيتم تشغيل طائرات Delta النفاثة في وقت ما من العام المقبل، وبحلول نهاية عام 2022، تتوقع أمازون أن يكون لديها 85 طائرة شحن تعبر الولايات المتحدة.

وتعليقًا على شراء طائرات أمازون لأول مرة على الإطلاق، قالت سارة رودس، نائبة رئيس أمازون جلوبال إير: "هدفنا هو مواصلة تقديم الطلبات للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالطريقة التي يتوقعونها من أمازون، وشراء طائراتنا الخاصة أمر طبيعي الخطوة التالية نحو هذا الهدف ".

وتسبب موسم العطلات في أزمة حيث وجدت شركات الشحن الكبرى نفسها غارقة في عدد كبير بشكل غير متوقع من الطرود، مما تسبب في تأخير التسليم.

واعتذرت شركة التجارة الإلكترونية بإرسال بطاقة هدايا بقيمة 20 دولارًا للعملاء المتأثرين، وبعد فترة وجيزة كشفت أنها "تراجع أداء شركات التوصيل"، ورغم ذلك فقد خطت Amazon خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة للسيطرة على عمليات الشحن الخاصة بها.