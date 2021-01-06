شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إثارتها الجدل.. يعنى إيه ملصقات الخصوصية الجديدة من أبل لتطبيقات iOS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل خلال ديسمبر الماضى عن ملصقات الخصوصية الجديدة لتطبيقات ايفون فى متجرها وذلك لتوفير مزيد من الشفافية للمستخدمين حول البيانات التى يتم جمعها من تطبيقات iOS ، حيث تعد بمثابة قسم جديد يظهر في صفحة كل تطبيق مدرج في متجر "آب ستور"، والذى يتضمن ملخص يقوم بنشره المطورين لممارسات الخصوصية المتعلقة بالتطبيق.

- ملصقات أبل للخصوصية:

هي بمثابة جزء من متطلبات أبل الموجهة لمطوري التطبيقات التي يجب توفيرها في التطبيق لإخبار المستخدم عن نوع المعلومات التي يجمعها التطبيق، حيث تشمل العديد من الفئات المهمة التي يجب على مطور التطبيق مراعاتها قبل نشر تطبيقه في متجر تطبيقات أبل، والتى تحوي معلومات تتعلق بخصوصية البيانات التى يتم جمعها عن المستخدمين.

- ما هي البيانات التي تتضمنها ملصقات الخصوصية؟

- البيانات المستخدمة لتتبع المستخدم.

- البيانات المرتبطة بالمستخدم.

- البيانات غير المرتبطة بالمستخدم.

ويمكن العثور على ملصقات الخصوصية مدمجة في صفحة كل تطبيق موجود في متجر آب ستور في قسم جديد يسمى App privacy، حيث سيظهر هذا القسم أسفل قسم "التقييمات والمراجعات"، وبحسب شركة أبل، فإن ملصقات الخصوصية ستظل محدثة ودقيقة مع كل تحديث جديد للتطبيق، وتطبق هذه القواعد على تطبيقات آيفون التابعة للجهات الخارجية وتطبيقات آبل الأصلية أيضًا.