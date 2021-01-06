تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سامسونغ “Galaxy A72”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 06:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

قررت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إطلاق إصدار جديد، يحمل اسم Galaxy A72 بعد النجاح الكبير الذى حققه هاتف Galaxy A71، والذي من المنتظر أن يظهر قريبا بالأسواق فور إطلاقه بشكل رسمي.

ويكشف التسريب الجديد عن التصميم النهائي للهاتف الذي سيظهر به، بعد تسريب صورة له، تمهيدا لتوفير الأغطية الخاصة به فور كشف النقاب عنه.

وتظهر الصور المسربة الجزء الخلفي لهاتف Galaxy A72 بإعداد رباعي الكاميرا بشكل مستطيل، حيث تأتي الأساسية بدقة 64 ميغابيكسل؛ ومستشعر فائق السرعة بدقة 12 ميغابكسل ومستشعران آخران بدقة 5 ميغابكسل لالتقاط الصور الكلية، مع فتحة شحن من نوع USB-C.

وبالنسبة للشاشة، يأتي هاتف Galaxy A72 المرتقب بشاشة قياس 6.7 بوصة، بها قارئ لبصمة الإصبع، وسيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 720G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 غيغابايت، وسيعمل بنظام Android 11.

ومن المتوقع أن يتم بيع إصدار 4G من A72 للبيع بالتجزئة بنحو 450-500 يورو أي ما يعادل (554.61- 616.23 دولار) في أوروبا بينما يجب أن يأتي إصدار 5G بسعر 550-600 يورو أى (677.85 -739.48 دولار).

ومن المتوقع إطلاق A72 في مارس بأربعة خيارات ألوان على الأقل بما في ذلك الأسود والأزرق والأبيض والبنفسجي.

