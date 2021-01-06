تكنولوجيا: تسريبات جديدة توضح تفاصيل إعدادات الكاميرة في هواتف Galaxy S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في هواتف سامسونج المرتقبة Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وأيضاً Galaxy S21 Ultra.

ينطلق حدث سامسونج القادم في 14 من يناير للإعلان عن سلسلة Galaxy S21، ولقد جاءت تسريبات مصورة عبر Evan Blass لتقدم تفاصيل إعدادات الكاميرة في الإصدارات القادمة بشكل كامل.

وتقدم سامسونج التحسينات الهامة في إعدادات الكاميرة لهاتف Galaxy S21 Ultra، حيث تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات telephoto، مع عدسات periscope والذي يدعم تكبير بصري حتى 10 مرات.

وتظهر العدسات بتصميم مظلم أكثر مقارنة بعدسات S20 Ultra الذي دعم تكبير بصري حتى 4 مرات مع عدسات periscope وفتحة عدسات f/3.5، مقارنة بفتحة عدسات f/3.0 في Note20 Ultra مع دعم تكبير حتى مرات، من جانب أخر تأتي عدسات tele الثانية في Galaxy S21 Ultra بميزة تكبير بصري حتى 3 مرات.

كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم ترقية في هذا المستشعر إلى HM3.

أيضاً تتوافق إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus في دقة المستشعرات وفتحات العدسات، بينما يأتي الإختلاف في DepthVision المقدمة في هاتف Galaxy S21 Plus.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تدعم الجيل القادم من هواتف Galaxy S21 بإصدارات جديدة من المستشعرات، وخوارزمية جديدة لمعالجة الصور، والتي تعمل بدعم من معالجات Snapdragon 888، و Exynos 2100.

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