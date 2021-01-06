شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل لم تقم بتحديث أى تطبيق لها على أيفون منذ أن قامت أبل بتغيير قواعد الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل لم تقم بتحديث أي من تطبيقات iOS التابعة لها منذ أن أصدرت أبل "ملصقات خصوصية التطبيقات" لمتجرها في الشهر الماضي، ووفقًا لتقرير في Fast Company ، لم يتم تحديث أي من تطبيقات جوجل، ويقول التقرير أن سياسة الخصوصية الجديدة لشركة أبل قد تكون السبب وراء ذلك.

وبحسب موقع TOI الهندى، فاعتبارًا من 8 ديسمبر، ألزمت أبل المطورين بتحديد سياسات الخصوصية الخاصة بهم بوضوح والبيانات التي يتم الوصول إليها وكيفية معالجة المعلومات الشخصية، وفي محاولة لجعل الأمور شفافة، قدمت أبل مؤخرًا العديد من ميزات الخصوصية حتى يفهم مستخدمو أيفون كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية.

ويقال إنه اتضح أن جوجل لم تقم بتحديث أي من تطبيقاتها بعد 8 ديسمبر ، ربما لتجنب الكشف عن تفاصيل حول كيفية استخدامها لمعلومات المستخدمين الشخصية، وزعم التقرير:"من خلال الحصول على جميع تحديثات تطبيقاتها الحالية في 7 ديسمبر أو قبله، تمكنت جوجل من تجنب ملء تصنيف الخصوصية لأي من تطبيقاتها حتى الآن ".

وتتطلب سياسة الخصوصية الجديدة من أبل من المطورين طلب الإذن قبل أن يتمكنوا من تتبع المستخدمين لتقديم إعلانات مخصصة، فيما يشعر فيس بوك أن هذه الخطوة المتمثلة في "طلب الإذن" قبل تتبع المستخدمين أمر سيؤثر بشدة على شبكات الإعلانات وقد يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة العثور على عملاء جدد.

ومع ذلك، فإن موقف أبل هو: إذا تعامل المطور مع البيانات الشخصية للمستخدم ، فسيتعين عليه أن يجعل المستخدم يفهم بوضوح ويأخذ موافقة المستخدم قبل القيام بذلك.

وتوضح أبل، "مع iOS 14 وiPadOS 14 وtvOS 14 ، سيحتاج (المطورين) إلى الحصول على إذن المستخدم من خلال إطار عمل AppTrackingTransparency لتتبعهم أو الوصول إلى معرّف إعلانات أجهزتهم، ويشير التتبع إلى فعل ربط بيانات المستخدم أو الجهاز التي تم جمعها من تطبيقك ببيانات المستخدم أو الجهاز التي تم جمعها من تطبيقات الشركات الأخرى أو مواقع الويب أو الخصائص غير المتصلة بالإنترنت لأغراض الإعلان المستهدف أو قياس الإعلانات، ويشير التتبع أيضًا إلى مشاركة بيانات المستخدم أو الجهاز مع وسطاء البيانات ".