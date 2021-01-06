شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اتهامها بعدم تحديث تطبيقاتها على متجر iOS .. جوجل تدافع عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت شركة جوجل العملاقة للبحث مؤخرا بعدم تحديث تطبيقها لمنصة iOS منذ 7 ديسمبر، أي قبل يوم واحد من مطالبة أبل للمطورين بتقديم تقرير خصوصية لكل تطبيق متوفر على متجر التطبيقات، إلا أن الشركة قامت في النهاية بتوضيح موقفها.

ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، فقد أكد متحدث باسم جوجل أن الشركة لديها خطة لإضافة ملصقات خصوصية عبر تطبيقاتها، حيث تعد "ملصقات الخصوصية" عبارة عن قسم جديد يظهر في صفحة كل تطبيق مدرج في متجر آب ستور يتضمن ملخصًا نشره المطور لممارسات الخصوصية المتعلقة بالتطبيق.

وأضاف التقرير: "أكدوا أيضًا أنه من المتوقع أن يبدأ طرح الملصقات في أقرب وقت هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، على الرغم من أن التاريخ المحدد غير متاح بعد"، ويسلط تقرير TechCrunch الضوء أيضًا على صانعي التطبيقات الرئيسيين الآخرين - بما في ذلك Amazon وPinterest - لم يحدّثوا أيضًا ملصقات الخصوصية الخاصة بهم.

كما ادعى هذا التقرير أنه تم تحديث تطبيقين من جوجل لنظام التشغيل iOS وهما - Google Slides وSocratic - بعد أن طرحت أبل تسميات خصوصية App Store على عكس ما ادعت شركة Fact Company أنه "ليس واحدًا" من تطبيقات جوجل تم تحديثه منذ 7 ديسمبر، ومن الملاحظ، مع ذلك، أنهم ما زالوا ليس لديهم تقرير الخصوصية.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، تتطلب سياسة الخصوصية الجديدة من أبل من المطورين طلب الإذن قبل أن يتمكنوا من تتبع المستخدمين لتقديم إعلانات مخصصة، اعتبارًا من 8 ديسمبر، ألزمت أبل المطورين بتحديد سياسات الخصوصية الخاصة بهم بوضوح والبيانات التي يتم الوصول إليها وكيفية معالجة المعلومات الشخصية.