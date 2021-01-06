اكتشاف أقدم وأبعد مجرة في الكون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت مجلة ”Nature Astronomy“، بحثاً جديداً لفريق دولي من علماء الفلك توصلوا من خلاله إلى أقدم وأبعد مجرة في عالمنا حتى الآن.

وقاد الفريق العلمي الباحث في معهد كافلي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، لينهوا جيانغ من، والبروفيسور نوبوناري كاشيكاوا من جامعة طوكيو، فضلا عن مجموعة من الباحثين في معهد كارنيجي للعلوم ومرصد ستيوارد ومرصد جنيف وجامعة بكين وجامعة طوكيو.

وتوصل الباحثون إلى أن العصور المظلمة الكونية بدأت بعد نحو 370 ألف سنة من الانفجار العظيم واستمرت لمليار سنة، وكانت مصادر الضوء في ذلك الوقت؛ الفوتونات التي تم إطلاقها من قبل والفوتونات التي تم إطلاقها بواسطة ذرات الهيدروجين المحايدة.

وأوضح الباحثون أن هذا التأثير يعرف باسم ”redshift“ ، اعتمادا على قياس نسبة الضوء والطول الموجي للضوء، واستخدم العلماء هذه التأثيرات منذ ما يقرب من قرن، لتحديد مسافة المجرات ومعدل تمدد الكون.

وأشارت النتائج التي حصلوا عليها إلى أن المجرة التي أطلق عليها اسم ”GN-z11“ هي أبعد وأقدم مجرة تم رصدها على الإطلاق.

ومن جانبه، قال الباحث نوبوناري كاشيكاوا في بيان: ”اعتمادا على الدراسات السابقة، يبدو أن مجرة ”GN-z11″ هي أبعد مجرة تم اكتشافها، إذ تبتعد بمسافة 13.4 مليار سنة ضوئية أو 134 نون مليون كيلومتر، إلا أن قياس هذه المسافة والتحقق منها مهمة ليست سهلة“.

ورصدت هذه المجرة في الماضي بواسطة تليسكوب ”هابل“، إلا أن الأمر تطلب قدرة التحليل والقدرات الطيفية لإجراء قياسات دقيقة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.