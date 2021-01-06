تكنولوجيا: الجيل القادم من أجهزة Tile يأتي بتقنية UWB لدقة أعلى في تحديد موقع الأشياء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Tile لإطلاق جيل جديد من أجهزة التعقب، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى خطط الشركة لإطلاق الجيل الجديد بتقنية UWB.

تواجه شركة Tile منافسة جديدة في سوق أجهزة التعقب مع دخول كلاً من ابل وسامسونج بإصداراتهم الخاصة، لذا تعمل الشركة على تطوير الجيل القادم من أجهزة التعقب بمميزات جديدة، لدعم إستمرار الشركة الناشئة في المنافسة خلال الفترة القادمة.

ولقد أشار تقرير نشر من موقع TechCrunch مؤخراً إلى أن الجيل الجديد من أجهزة Tile للتعقب يأتي بتقنية UWB كبديل لتقنية البلوتوث لدعم المستخدم في العثور على الأشياء المفقودة وتحديد موقعها بدقة أكبر.

وتعد تقنية UWB بروتوكول للإتصالات اللاسلكية القصيرة التي تعمل على نقل بيانات الموقع والإتجاه من خلال موجات بتردد مرتفع، لذا تعد هذه التقنية أكثر دقة في تحديد موقع الأشياء المفقودة.

ولقد قدمت هذه التقنية في السابق في عدد من الهواتف الذكية التي تشمل سلسلة iPhone 11، وسلسلة iPhone 12، حيث يتم دعم التقنية في هذه الإصدارات من خلال شريحة U1، كما قدمت من سامسونج في هاتف Galaxy Note 20 Ultra، وهاتف Galaxy Z Fold 2.

من جانب أخر تعمل Tile على دعم الجيل القادم من أجهزة التعقب بميزة الواقع المعزز AR من خلال التطبيق الملحق على الهاتف، والذي سيعمل على توجيه المستخدم إلى موقع الأشياء المفقودة، ومن المتوقع وفقاً للتقارير التي نشرت مؤخراً أن تقدم Tile إصدارها الجديد من أجهزة التعقب في وقت لاحق هذا العام.

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