حواسيب Latitude من دل تضيف مصراعًا آليًا لكاميرا الويب

دبي - يزن راشد - بدأت شركة دل بإطلاق بعض الإصدارات الجديدة من أجهزة الحواسيب المحمولة من فئة Latitude المصممة لعملاء الأعمال، بقيادة النموذجين الجديدين Latitude 9420 و Latitude 9520.

وتضيف الأجهزة رقاقات إنتل الجديدة من الجيل الحادي عشر vPro، إلى جانب الميزات الجديدة، مثل المصراع الآلي المتكامل لكاميرا الويب لحظر الكاميرا عندما لا تكون قيد الاستخدام.

ويُعد نظام كاميرا الويب الاختياري الجديد، الذي يُطلق عليه اسم SafeShutter، إضافة مفيدة في ظل التركيز على مؤتمرات الفيديو في العام الماضي حيث اضطرت الشركات إلى الانتقال إلى العمل عن بُعد.

ويمكن فتح وإغلاق الغالق تلقائيًا عندما تكون كاميرا الويب قيد الاستخدام، وهناك أيضًا مفاتيح كتم لتعطيل الميكروفون أو الكاميرا يدويًا حسب الحاجة.

ويتمثل التحديث الكبير الآخر في الحصول على رقاقات الجيل الحادي عشر vPro الجديدة من إنتل، مما يوفر مزايا أحدث شرائح إنتل، بما في ذلك رسومات Iris Xe القوية المدمجة إلى النماذج الجديدة.

ويأتي نموذج 14 إنشًا المحدث إما بنمط جهاز إثنان في واحد وبدقة 2560×1600 بكسل أو بنمط جهاز الحاسب المحمول العادي بدقة 1080 بكسل.

وتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 32 جيجابايت، بينما يمكن تهيئة التخزين مع ما يصل إلى 1 تيرابايت PCIe NVMe SSD.

ويوفر النموذج Latitude 9420 دعمًا اختياريًا لشبكات 5G أو LTE من خلال أجهزة مودم Snapdragon X20 لشبكات LTE أو Snapdragon X55 لشبكات 5G و LTE.

وقدمت دل نموذجًا محدثًا من حاسب Latitude 9510 الأكبر حجمًا بقياس 15.6 إنشًا، بحيث يقدم Latitude 9520 تحسينات مماثلة، بما في ذلك المصراع الآلي المتكامل لكاميرا الويب وشرائح إنتل الجديدة من الجيل الحادي عشر.

ويبدأ سعر نموذج Latitude 9420 من 1950 دولار أمريكي، بينما لم يتم الإعلان عن أي معلومات تسعير عن نموذج Latitude 9520 بعد، وسيكون كلاهما متاحًا هذا الربيع.

وتعمل دل أيضًا على ترقية سلسلتي Latitude 7000 و Latitude 5000، بحيث تتلقى سلسلة Latitude 7000 نموذجًا جديدًا هو Latitude 7520، مع إضافة خيار 15.6 إنشًا للمرة الأولى.

ويتم أيضًا تهيئة نماذج Latitude 7520 و Latitude 7420 و Latitude 7320 الجديدة مع شرائح إنتل الجديدة من الجيل الحادي عشر، وتوفر ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وهناك نماذج سلسلة Latitude 5000 الجديدة التي تأتي بأحجام 13.3 إنشًا Latitude 5320 و 14 إنشًا Latitude 5420 و 15.6 إنشًا Latitude 5520.

وتحصل أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة من سلسلة Latitude 5000 أيضًا على رقاقات الجيل الحادي عشر الجديدة من إنتل، مع تقليل الألمنيوم وإضافة المزيد من البلاستيك في التصميم.

وتتوفر سلسلة Latitude 5000 في 12 يناير، بينما تتوفر سلسلة Latitude 7000 في 30 مارس، وذلك بدءًا من 999 دولار.