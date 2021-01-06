شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعيين مسئول سابق بإدارة ترامب نائبا لرئيس IBM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة التكنولوجيا العملاقة IBM، إن جاري كوهن المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السابق لمجموعة جولدمان ساكس، عين نائبا لرئيس شركة International Business Machines وفقا لوكالة رويترز.

وقالت شركة IBM في بيان إنه سيكون جزءًا من فريق القيادة التنفيذية لشركة IBM وسيعمل في مجالات تطوير الأعمال، وخدمات العملاء ، والدعوة العامة وإدارة وشغل كوهين منصب المستشار الاقتصادي الأعلى لترامب بين يناير 2017 وأبريل 2018 وقبل ذلك كان الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Goldman Sachs لمدة عشر سنوات.

وأمضى 26 عامًا مع البنك وكان قد قال الشهر الماضي إنه سيقدم تبرعًا خيريًا بدلاً من إعادة تعويض إلى Goldman Sachs كتعويض عن تورط بنك وول ستريت في فضيحة فساد الصندوق السيادي الماليزي 1MDB.

وتم التحقيق مع البنك لتورطه في جمع 6.5 مليار دولار من خلال ثلاث مبيعات سندات بين عامي 2012 و 2013 لصندوق الدولة 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

وتوصل بنك جولدمان في أكتوبر إلى اتفاق لتسوية التحقيق، ووافق على دفع غرامات إجمالية قدرها 2.9 مليار دولار ، وقال إنه يسترد 174 مليون دولار كتعويض تنفيذي.

جمعت كوهن العام الماضي 720 مليون دولار في طرح عام أولي لشركة استحواذ جديدة بشيك على بياض ولديها استثمارات في قطاعات الأمن السيبراني والبنية التحتية blockchain والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الطبية.