شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم: تعيين رئيس تنفيذى جديد مع زيادة الاعتماد على 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة كوالكوم، أكبر مورد لرقائق الهواتف المحمولة في العالم، إنها عينت كريستيانو آمون رئيسها ورئيس قسم الرقائق كرئيس تنفيذي جديد لها.

سيحل آمون، الذي كان يعمل في الشركة التي تتخذ من سان دييجو مقراً لها منذ عام 1995 وأصبح رئيسًا في عام 2018 ، محل الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته ستيفن مولينكوف، اعتبارًا من 30 يونيو.

وفي السنوات الأخيرة، أشرف آمون على قسم الرقائق في الشركة، والذي يوفر المعالجات لمعظم هواتف Android وشرائح المودم التي تساعد أجهزة Android و iPhone التابعة لشركة Apple Inc على الاتصال بشبكات البيانات اللاسلكية.

مؤيدًا قويًا لـ 5G ، الجيل الجديد من الشبكات اللاسلكية الأسرع ، قاد حملة كوالكوم لوضع رقائق 5G في الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر. كما قاد توسع الشركة في مجالات جديدة مثل معدات البنية التحتية للجيل الخامس، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالسيارات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

"لقد كنا في طليعة الابتكار لعقود من الزمان وأتطلع إلى الحفاظ على هذا الموقف للمضي قدمًا"، قال هذا الشاب البالغ من العمر 50 عامًا ، وهو مواطن برازيلي يقوم بترميم سيارات العضلات القديمة في أوقات فراغه.

لكن آمون ، الذي لعب أيضًا دورًا في قسم التراخيص في كوالكوم كرئيس للشركة، سيواجه بعض التحديات الصعبة كرئيس تنفيذي، مثل كيفية التعامل مع اعتماد كوالكوم الكبير على الملكية الفكرية من شركة Arm Ltd لرقائق المعالجات الخاصة بها.

شركة Arm في منتصف صفقة استحواذ بقيمة 40 مليار دولار على شركة Nvidia Corp ، التي لديها منافسة محتدمة مع شركة Qualcomm في رقائق الذكاء الاصطناعي.

قد يُجبر آمون على إيجاد بديل للملكية الفكرية لـ Arm إذا استنتجت شركة Qualcomm أن الاعتماد على أحد المنافسين يخلق الكثير من المخاطر طويلة المدى.

بدأت شركة Qualcomm بالفعل في استخدام المزيد من ملكيتها الفكرية في شرائح الذكاء الاصطناعي وتستخدم بديل Arm يسمى RISC-V في أجزاء معينة من معالجات الهاتف.