شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى نجاح أول تجربة لمورس.. 12 معلومة عن ابتكار التلغراف الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم 6 يناير ذكرى نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة، وذلك في عام 1838، حيث يعتبر التلغراف جهاز اتصالات استخدم في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لإرسال البرقيات والنصوص يعتمد على ترميز الحروف بنبضات كهربائية ويرسلها عبر الأسلاك إلى آخر يطبع تلك النبضات، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- في عام 1810 اخترع العامل الكهربائي التقني الأمريكي صمويل مورس التلغراف الذي يعيد طباعة الأحرف.

- في عام 1827 اخترع الألماني شتينهيل خاصية الإرسال عن طريق سلك كهربائي واحد.

-وقد ابتكر الأمريكي صمويل مورس أول تلغراف كهربائي يؤدي وظيفته فعلاً إما بطريقة قطع التيار عن طريق الكود المعروف باسم أبجدية مورس.

- تعود قصة الاختراع الذى أحدث ثورة فى عالم الاتصالات، إلى عام 1825، حينما كان صمويل مورس يرسم إحدى لوحاته، وإذا به برجل يأتيه برسالة من أبيه مكتوب فيها: "زوجتك العزيزة فى مرحلة نقاهة".

- وعند وصول مورس إلى موطنه نيو هافن ليكتشف أن زوجته قد ماتت ودفنت، فتأثر كثيرا بسبب تركه لأسرته لأيام حتى مرضت زوجته وتوفيت، مما جعله يقرر ترك الرسم، والبحث عن طريقة للتواصل بين الناس عبر المسافات الطويلة.

- فى عام 1832 التقى مورس شخصًا تشارلز جاكسون، الذى كان قد درس الكهرومغناطيسية، وشاهد العديد من تجاربه على المغناطيس الكهربى، وعقب تلك المشاهدات، طور مورس مفهوم التلغراف ذى السلك الواحد.

- تمكن في 6 يناير بمساعدة أستاذ كيمياء بجامعة نيويورك من إرسال الرسائل التلغرافية لمسافة عشرة أميال (16 كيلومترًا) من السلك.

-لكن في نفس الوقت فشل فى الحصول على دعم الحكومة المركزية فى واشنطن لتوصيل خط تلغرافي، فسافر إلى أوروبا باحثًا عن رعاة وعن براءات لاختراعه أيضًا، ولكنه فشل أيضا وعاد مرة أخرى لواشنطن فى ديسمبر 1842.

- كرر مورس محاولته لإقناع الحكومة الفيدرالية بفكرته فقام بتوصيل أسلاك بين غرفتين فى مبنى الكونجرس وأخذ يرسل الرسائل بين الغرفتين بالتبادل.

- خصص الكونجرس 30 ألف دولار فى عام 1843 لإنشاء خط تجريبى طوله61 كم

-فى 24 مايو 1844 افتتح الخط وجرت أول تجربة رسمية له، أرسل فيها مورس عبارته الشهيرة "ما فعل الله"، وهى عبارة اختارتها آنى إلسورث، من الكتاب المقدس، وآنى هى ابنة هنرى إلسورث مفوض براءات الاختراع، الذى تبنى اختراع مورس.

-فى عام 1851 تبنت أوروبا رسميًا جهاز مورس ليكون الجهاز المعتمد فى الاتصالات التلغرافية فى أوروبا.