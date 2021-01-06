تكنولوجيا: Bose تعلن عن سماعة Sport Open Earbuds بسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Bose عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Sport Open Earbuds التي تأتي بتصميم مفتوح لدعم الرياضيين، وسعر 200 دولار.

تنطلق سماعة Sport Open Earbuds اللاسلكية اليوم من شركة Bose بميزة دعم معايير IPX4 في مقاومة الماء، كما تتميز بتصميم خفيف الوزن يصل إلى 14 جرام لكل جهة من السماعة، كما تدعم بطارية السماعة عمر شحن يصل إلى 8 ساعات.

وتأتي سماعة Sport Open Earbuds بتصميم فوق الأذن على عكس الكثير من السماعات اللاسلكية الرياضية التي تأتي بتصميم داخل الأذن، أيضاً مع هذا التصميم المفتوح لا تدعم السماعة اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، لذا سيتاح للمستخدم الإستماع لما يحيط به من حركة مرور أو أشخاص أو أيضاً الطبيعة.

أيضاً تضم سماعة Sport Open Earbuds ميكروفون يدعم عزل صوت المستخدم لمحادثات واضحة في المكالمات الصوتية، حيث يتم عزل صوت المستخدم عن أصوات الرياح أو الضوضاء المحيطة، كما تؤكد Bose على أن تصميم السماعة سيدعم مقاومة التعرق، والحرارة والأمطار.

وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.1، كما تأتي بزر في الجانب الأيسر لتنشيط المساعد الرقمي، بينما يدعم الزر في الجانب الأيمن نشغيل السماعة، والتحكم في الموسيقى ومستوى الصوت، أو إستقبال المكالمات أو الرفض، وتتوفر السماعة الآن للطلب المسبق على أن يبدأ الشحن في منتصف يناير بسعر 200 دولار.

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