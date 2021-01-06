تكنولوجيا: Dell تكشف عن أول إصداراتها من الشاشات المنحنية فائقة الإتساع بحجم 40 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Dell رسمياً عن أول إصداراتها من الشاشات المميزة بتصميم منحني فائق الإتساع والتي تأتي بحجم 40 إنش، وسعر 2100 دولار.

إصدار جديد من الشاشات المنحنية فائقة الإتساع يقدم اليوم من Dell لدعم المستخدمين في المهام الإنتاجية وإبتكار المحتوى، حيث تأتي شاشة U4021QW بتصميم منحني UltraSharp بحجم 40 إنش، وجودة عرض WUHD، بدقة 5120 في 2160 بيكسل.

وتتميز الشاشة بتصميم فائق الإتساع مقارنة بشاشات 4K، إلا أنها لا تحاكي شاشات الألعاب المميزة بتصميم أكبر، حيث يمكن لشاشة Dell أن تدعم محتوى الفيديو بجودة 4K أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل، على أن يتم عرض أدوات التحكم في الفيديو في جانب الشاشة.

كما تدعم شاشة Dell UltraSharp 40 تغطية لونية بتدرج واسع وألوان مميزة،إلا أن Dell لم تؤكد على دعم الشاشة لتقنية HDR، أيضاً تدعم شحن جهاز الحاسب بقدرة 90W عبر منفذ Thunderbolt 3، كما تدعم أيضاً نقل سريع للبيانات عبر USB بسرعة 10 جيجابت في الثانية، وتدعم أيضاً RJ45 internet، على أن تصل للأسواق في 28 من يناير بسعر 2100 دولار.

أيضاً كشفت Dell عن شاشات 4K تفاعلية بخاصية اللمس بحجم 55 و65 إنش، والتي تدعم اللمس في 20 نقطة، حيث تتيح لأكثر من مستخدم الكتابة أو الرسم في نفس الوقت وبإستجابة سريعة، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الشاشات للبيع في شهر مارس.

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