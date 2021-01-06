«واتساب» يختبر ميزة جديدة ومهمة في نسخة الويب

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في "واتساب"، بأن تطبيق المحادثة الأشهر في العالم يختبر ميزة مهمة تستهدف مستخدمي نسخة الويب ونسخة سطح المكتب.

وذكر الموقع أن النسخة التجريبية الجديدة تجلب خاصية دعم الأجهزة المتعددة التي طال إنتظارها.

وأشار الموقع إلى أنه يجري العمل في الوقت الراهن على اختبار إمكانية استخدام إصدار الويب من تطبيق التراسل دون الحاجة إلى ربطه بالهاتف الذكي.

وتابع أن النسخة التجريبية من إصدار الويب والمعروفة باسم WhatsApp Web، والتي تحمل الإصدار رقم 2.21.1.1، تتيح لمستخدميها استقبال وإرسال الرسائل مباشرة عند تشغيل الخدمة على أجهزة سطح المكتب دون استقبالها على نسخة الهاتف المحمول أولا.

وفي الوقت الحالي، إذا كنت ترغب في استخدام خدمة المراسلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فأنت بحاجة إلى تنشيطها باستخدام كاميرا هاتفك الذكي وإبقاء الجهاز بالقرب منك وسيتم تمكين الخدمة على إصدار سطح المكتب طالما أن جهازك المحمول متصلا بالإنترنت.