شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بورصة نيويورك قد تعيد النظر فى السماح لـ3 عمالقة اتصالات صينية بالبقاء مدرجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد بورصة نيويورك النظر في خطتها للسماح لثلاثة عمالقة اتصالات صينيين بالبقاء مدرجة في القائمة، وسط ارتباك بشأن القواعد التي وضعتها إدارة ترامب والتوتر داخل واشنطن بشأن سياسة الصين وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت البورصة في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، إنها تراجعت عن قرار أعلنت الأسبوع الماضي فقط لشطب شركة تشاينا موبايل المحدودة وشركة تشاينا تليكوم المحدودة وتشاينا يونيكوم هونج كونج المحدودة بعد التشاور مع السلطات التنظيمية فيما يتعلق بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية.

وقال مصدر مطلع أمس الثلاثاء، إن هذا التغيير كان بسبب الغموض بشأن أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يحظر الاستثمار في الشركات التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش الصيني، وما إذا كانت الشركات الثلاث محظورة بموجب الأمر.

وقال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات مستمرة، إنه سيمضي قدمًا في عمليات الشطب، التي تم التخطيط لها في 11 يناير أو قبله، إذا رأت أن الشركات تخضع للأمر.