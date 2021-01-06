شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يحظر المعاملات الأمريكية مع ثمانية تطبيقات صينية بينها Alipay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم الثلاثاء أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات مع ثمانية تطبيقات برمجية صينية، بما في ذلك تطبيق Alipay للدفع عبر الهاتف المحمول من مجموعة Ant Group، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع بكين قبل أسبوعين من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال مسؤول كبير بالإدارة للوكالة، إن الخطوة تهدف إلى الحد من التهديد الذي تشكله تطبيقات البرمجيات الصينية على الأمريكيين ، والتي لديها قواعد مستخدمين كبيرة وإمكانية الوصول إلى بيانات حساسة.

وأضاف ان الولايات المتحدة يجب أن تتخذ اجراءات ضد مطوري تطبيقات البرمجيات الصينية لحماية الأمن القومي، مشيرا إلى تكليف وزارة التجارة بتحديد المعاملات التي سيتم حظرها بموجب التوجيه في غضون 45 يومًا وتستهدف محفظة QQ و WeChat Pay من Tencent Holdings Ltd أيضًا.

يتضمن الطلب أيضًا أسماء CamScanner و SHAREit و Tencent QQ و VMate التي تنشرها UCWeb التابعة لمجموعة Alibaba ، ومكتب WPS التابع لشركة Beijing Kingsoft Office Software.