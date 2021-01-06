أبل ترفع راتب رئيسها التنفيذي تيم كوك إلى أكثر من 14 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن رفع راتب رئيسها التنفيذي تيم كوك، بنسبة 28٪ العام الماضي، ليصل إلى نحو 14.7 مليون دولار، وهو أعلى من راتبه خلال العام 2019 الذي كان نحو 11.5 مليون دولار.

وحصل أفضل 5 مديرين تنفيذيين في شركة ”أبل“، تيم كوك والمدير المالي لوكا مايستري والمستشارة العامة كيت آدامز ورئيس البيع بالتجزئة ديدر أوربن ومدير العمليات جيف ويليامز، على مبلغ إجمالي قدره 119.8 مليون دولار، بمتوسط يبلغ نحو 13٪ زيادة عن عام 2019.

ويأتي رفع راتب تيم كوك بعد عام سجلت فيه ”أبل“ أرباحا قياسية على الرغم من تأثير جائحة كورونا، الذي أجبر الشركة على إغلاق متاجر البيع بالتجزئة مؤقتا حول العالم، وتعطيل سلاسل التوريد، وفي النهاية أخَّر إطلاق آيفون 12.

ودخل تيم كوك، العام الماضي، نادي المليارديرات بفضل ثروته التي تخطت مليار دولار، وفقا للبيانات التي تم جمعها بواسطة مؤشر ”Bloomberg Billionaires“.

وحقق تيم كوك نجاحات كبيرة كرئيس تنفيذي لشركة ”أبل“، عندما تولى إدارة الشركة في عام 2011، بتحقيق أرباح بلغت قيمتها نحو 350 مليار دولار. زادت قيمة الشركة منذ ذلك الحين بأكثر من خمسة أضعاف. وتعد شركة ”أبل“ حاليا الأكثر قيمة في العالم.

وزادت رواتب الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين، بين عامي 1978 و 2019، بنسبة 1167٪، مقارنة بأقل من 14٪ للعامل العادي، وفقا لتحليل من معهد السياسة الاقتصادية.