مايكروسوفت تخطط للمفاجأة “الكبرى” في 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

تخطط شركة مايكروسوفت لتجديد شكل نظام التشغيل “ويندوز” في عام 2021، واصفة إياه بأنه “تجديد بصري شامل” ، حسب ما كشفته تقارير إخبارية تقنية.

وقال موقع “بيزنيس إنسايدر” إن التكهنات أثيرت بعد إعلان الوظائف الذي نشرته الشركة حديثا للإعلان عن وظيفة في مجال هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي Windows Core.

ويقول الإعلان: “تعمل في هذا الفريق مع منصتنا الرئيسية وSurface وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئي الشامل لتجارب ويندوز للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكد من أن ويندوز يعتبر أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء”.

وأرفقت الشركة إعلان الوظيفة بوصف “Windows is BACK”.

وتعد مايكروسوفت بإصلاحات مرئية واعدة لنظام التشغيل ويندوز 10، فيما تقول بعض المصادر إن الشركة ستعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في الواجهة الرئيسية.

ولم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات والتحديثات في وقت لاحق من العام الجاري.