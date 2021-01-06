لأول مرة.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز التقليدية في النرويج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:16 صباحاً - يبدو أن العالم بدأ يتجه إلى السيارات الكهربائية بشكل أكبر مما كان متوقعاً ، حيث أصبحت النرويج أول دولة في العالم تتجاوز فيها السيارات الكهربائية مبيعات السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات البنزين والديزل والوقود الهجين.

وقال اتحاد الطرق النرويجي إن المركبات الكهربائية شكلت 54.3 في المئة من كل السيارات الجديدة التي بيعت في البلد الاسكندنافي في 2020، وهو مستوى قياسي عالمي، ارتفاعا من 42.4 في المئة عام 2019 .

ومع سعيها لأن تصبح أول دولة تنهي مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول 2025، تعفي النرويج، وهي منتج للنفط، المركبات الكهربائية من الضرائب التي تفرض على تلك التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

وحولت هذه السياسة سوق السيارات في البلاد إلى حقل تجارب ومختبر لشركات صناعة السيارات التي تبحث عن طريق إلى مستقبل بدون محركات احتراق داخلي،

وقال أويفيند ثورسن الرئيس التنفيذي لاتحاد الطرق النرويجي “نحن بالتأكيد على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف 2025”.

وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية في الأشهر الأخيرة من عام 2020 لتصل إلى أعلى مستوى لها بشهر واحد في ديسمبر بحصة 66.7٪ من مبيعات السيارات.

وبحسب البيانات تجاوزت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات شركة تسلا الأميركية، وتصدرت آودي e-tron مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة متفوقة على تسلا موديل 3.

ومن المتوقع أن تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع عام 2021 وفقا لمحللي الصناعة وموزعي السيارات، حيث يتم طرح المزيد من الطرازات في السوق.

وقالت كريستينا بو رئيسة اتحاد المركبات الكهربائية النرويجية “توقعاتنا الأولية هي أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية 65٪ عام 2021، وإذا نجحنا في ذلك فسيكون هدف بيع السيارات الكهربائية فقط في عام 2025 ممكنا”.

ومن المقرر أن تصل سيارة تسلا موديل Y إلى السوق النرويجية هذا العام، وكذلك سيارات رياضية متعددة الاستخدامات من فورد وبي أم دبليو وفولكس فاغن.

وعلى النقيض من ذلك تراجعت مبيعات السيارات ذات المحركات التي تعمل بالديزل من ذروة بلغت 75.7٪ عام 2011 إلى 8.6٪ فقط في 2020.

وبلغت مبيعات السيارات الجديدة في البلاد العام الماضي نحو 141 ألف سيارة منها 77 ألف سيارة كهربائية بالكامل.

وتوقع وكيل مرسيدس وكيا وبيجو وأوبل وسيتروين ودي أس وسمارت أن حوالي 70٪ من مبيعاته ستكون من طرازات كهربائية بالكامل عام 2021.