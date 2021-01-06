تكنولوجيا: Dell تقدم جيل جديد من الشاشات التي تستهدف دعم المستخدمين في إجتماعات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت شركة Dell خط إنتاج جديد من الشاشات التي ترتكز على تحسين كاميرة webcam لتقدم أفضل آداء في إجتماعات الفيديو.

مع إنتشار فيروس COVID-19 تحول الكثير من المستخدمين إلى العمل وعقد الإجتماعات عبر شبكة الإنترنت، إلا أن الإختيارات المناحة لكاميرة webcam في أجهزة الحاسب أو الشاشات لا تأتي على المستوى المطلوب من الجودة غالباً.

ولقد أعلنت Dell عن الجيل الجديد من الشاشات التي صممت خصيصاً لدعم المستخدمين في إجتماعات الفيديو، وتشمل الإصدارات الجديدة عدد 3 من الشاشات، حيث أعتمدت الشاشات لدعم فريق العمل في مايكروسوفت، كما تأتي واحدة من الشاشات بشكل خاص بزر Teams المخصص لدعم فريق العمل.

وتتميز شاشات Dell الجديدة بجودة أعلى في كاميرة webcam بدقة 5 ميجا بيكسل مع مستشعر IR، ايضاً تم تعزيز الصوتيات في الشاشات عبر اثنان من المكبرات الصوتية المدمجة بقدرة 5W، وميكروفون يعمل على إلغاء الضوضاء المحيطة لتجربة صوتية مميزة وبدون تشويش.

أيضاً ستتاح تقنية Windows Hello للمستخدمين دون الحاجة لكاميرة webcam مستقلة، كما تقدم Dell الشاشات الجديدة بثلاثة من الأحجام المختلفة 24، و27 وايضاً 34 إنش، على أن تتميز أكبر شاشة بتصميم منحني، كما تنطلق الشاشات بنظام ComfortView Plus الذي يعمل على خفض إنبعاثات الإضاءة الزرقاء من الشاشات لحماية العين.

يذكر أن الشاشات الجديدة تتوفر في سوق الولايات المتحدة في 16 من فبراير المقبل، حيث تنطلق الشاشة المميزة بحجم 24 إنش بسعر 520 دولار، بينما تأتي الشاشة المميزة بحجم 27 إنش بسعر 720 دولار، أيضاً تأتي الشاشة المنحنية المميزة بحجم 34 إنش بسعر 1150 دولار.

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