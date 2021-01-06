تكنولوجيا: Dell تعلن رسمياً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Latitude للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell رسمياً عن التحديث الجديد من سلسلة أجهزة الحاسب المحمول Latitude، والذي يشمل Latitude 9000، وLatitude 7000، وأيضاً Latitude 5000.

قبل إنطلاق فعاليات CES 2021 رسمياً خلال الفترة القادمة، كشفت Dell عن التحديث الجديد من أجهزة Latitude، ولقد قدمت أجهزة Latitude 9000 بالجيل 11 من معالجات Intel، مع كاميرة webcam تدعم الخصوصية.

كما تتميز كلاً من أجهزة الحاسب الدفتري Latitude 9420 و Latitude 9520 بمصراع SafeShutter للكاميرة، والذي يدعم غلق الكاميرة في حالة عدم الإستخدام، حيث يتم فتح المصراع والكاميرة أثناء مؤتمرات الفيديو، أو مكالمات الفيديو الشخصية.

من جانب أخر لم تكشف Dell عن كافة تفاصيل الإصدارات الجديدة من أجهزة Latitude، إلا أنها تقدم الإصدارات الجديدة من أجهزة Latitude 9000 بتصميم متحول 2 في 1، ومجموعة من التحسينات التي تستهدف دعم المستخدم في العمل والأغراض التعليمية.

وتشمل التحسينات المقدمة في أجهزة Latitude 9000 جودة أعلى في الكاميرة، مع تحسينات في المكبرات الصوتية، كما تقدم Dell جهاز Latitude 9420 بسعر يبدأ من 1949 دولار، بينما تخطط الشركة للكشف عن سعر Latitude 9520 في ربيع هذا العام عند إنطلاقه للأسواق رسمياً، أيضاً تخطط لبدء مبيعات Latitude 9420 في ربيع هذا العام.

وتقدم Dell إختيار في شاشة بحجم أكبر من الإصدارات الجديدة في جهاز Latitude 7520، الذي يتميز بحجم شاشة 15 إنش، بجودة عرض 4K UHD، مع كاميرة Full HD إختيارية وسعر 1649 دولار، على أن يتوفر في 12 من يناير.

كما تقدم Dell أجهزة Latitude 5420 وPrecision 3560 بتصميم صديق للبيئة، حيث يرتكز تصميم الأجهزة على البلاستيك الحيوي في الأغطية بنسبة 21%، على أن تتوفر هذه الأجهزة أيضاً بدءاً من 12 من يناير، حيث يأتي جهاز Latitude 5420 بسعر 1049 دولار، وينطلق جهاز Precision 3560 بسعر 1189 دولار.

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