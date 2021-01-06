شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرتبة ذكية مصممة للأطفال المبتسرين تتعقب درجة حرارة أجسامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الأدوات الذكية في كل مكان مؤخرا، حيث تقوم شركات التكنولوجيا بدمج الذكاء الاصطناعي في السيارات ومكبرات الصوت والمصابيح الكهربائية والهواتف، ولعل الأمر الجديد هو وصول هذه التكنولوجيا للمراتب، فتعاون خبراء في جامعة Nottingham Trent مع شركة Rober Ltd في تشيسترفيلد لصنع مراتب ذكية للأطفال المبتسرين لإبقائهم في درجة حرارة مثالية للوقاية من المضاعفات الصحية.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه غالبًا ما يكون الأطفال المبتسرين غير قادرين على الحفاظ على درجة حرارة أجسامهم الأساسية، ويجب أن يظلوا في حالة مستقرة في جميع الأوقات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مشاكل التمثيل الغذائي وصعوبة التنفس.

ويقول مطورو السرير الجديد إنه يمكن اكتشاف التقلبات الصغيرة في درجات الحرارة والإحماء على الفور لمنع الطفل من الحصول على أي برودة، وهذا سيعمل جنبًا إلى جنب مع الإجراءات التي يتخذها طاقم الرعاية الصحية المتخصص.

وتم بناء نموذج أولي من البولي يوريثان، ويتم اختباره حاليًا، كما يأمل الفريق إطلاق المنتج في الوقت المناسب، ولا يوجد مخطط زمني حالي أو سعر للأداة.

وقال البروفيسور بيتر فورد، خبير تصميم المنتجات من كلية الفنون والتصميم في NTU، والذي يقود المشروع: "من الضروري أن يتمكن الأطباء من توفير إدارة حرارية موثوقة، والقيام بذلك خارج الحاضنة له مزايا كبيرة".

وأضاف فورد، "لا يستطيع الأطفال الصغار جدًا تنظيم الحرارة كما يفعل الكبار، لذا فإن الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للجسم في مثل هذا العمر الضعيف أمر ضروري"، موضحا أن "الأطفال الذين لا يتم الاحتفاظ بهم في درجة الحرارة المناسبة يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بمضاعفات، لذلك كنا حريصين على تطوير شيء يساعد على ضمان تعظيم فرص نموهم الطبيعي".

ومن جانبه قال مايكل هوتسون، المدير الإداري لشركة Rober Ltd: "إن التكنولوجيا التي نطورها ستوفر دعمًا حيويًا لأنواع من أكثر الحياة هشاشة على هذا الكوكب".

وأكد هوتسون، "أنه من خلال السماح للأطفال حديثي الولادة بالنوم على مراتب ذكية توفر درجة حرارة دقيقة لاحتياجاتهم، سنكون قادرين على تقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بالحرارة".