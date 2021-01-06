شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير منزل ذكى صغير يشبه سفينة الفضاء.. تبلغ تكلفته 52 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة نيسترون السنغافورية معلومات وصورًا لأحدث نموذج أولي لها لـ Cube Two ، وهو منزل صغير ذكي به مساعد ذكاء اصطناعي، حيث وصفته بأنه شكل من أشكال منازل المستقبل، ويتوفر منزل Cube Two حاليا للطلب المسبق .

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فإن المنزل مقام على مساحة 263 قدمًا مربعًا، وتقول Nestron إنه يمكن أن يستوعب الأسر المكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد مع تصميم مفتوح ومساحة أكبر مخصصة لمنطقة المعيشة المشتركة، ومن الخارج، يبدو وكأنه عربة سكن متنقلة مطورة، لكن من الداخل هناك العديد من العناصر المستقبلية، وفيما يلى نعرض الشكل الذي سيبدو عليه المنزل الذكي المستقبلي كما يلى:

- يبلغ طول الهيكل بأكمله حوالي 9 ياردات وعرضه حوالي 4 ياردات.

- في الداخل، هو جاهز تمامًا للسكن عند التسليم.

- يحتوي على غرفة معيشة ومطبخ وحمام وغرفة نوم ومنضدة بار.

- هناك فتحة للضوء وتفتح الفضاء.

- تقول شركة Nestron إن Cube Two يزيد المساحة القابلة للاستخدام على المنزل التقليدي بنسبة 15%.

- يأتي معظم الأثاث مدمجًا في السعر الأساسي.

- يشتمل أثاثه على شفاط وحوض في المطبخ وطاولة طعام وأريكة في غرفة المعيشة ورف سرير وخزانة ملابس ومنضدة في غرفة النوم.

- يحتوي الحمام على دش ورفوف مناشف وحوض.

- كما أن لديها أجهزة منزلية ذكية - كل من الغسالة والثلاجة والمكيف والموقد كلها متصلة بالإنترنت.

-يضم المنزل أيضا مساعد ذكاء اصطناعي وهو AI Assistant Canny هو التحكم المركزي لجميع الأجهزة في المنزل.

- حتى مصابيح الإضاءة مدمجة.

- بين تكامل الذكاء الاصطناعي والأثاث الأبيض الأنيق، يبدو المنزل الصغير وكأنه سفينة فضاء تقريبًا.

- يتوفر Cube Two للطلب المسبق ويبدأ بسعر 52000 دولار، مع تكاليف إضافية للأجهزة الكهربائية الإضافية والتخصيصات الأخرى.