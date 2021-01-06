شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيف تحذف التطبيقات من قائمة Launchpad على جهاز Mac ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزود كل كمبيوتر Mac بالعشرات من التطبيقات والخدمات المختلفة مسبقًا، ولعل واحدة من هذه هي Launchpad، وهي قائمة تعمل كمجلد سهل الاستخدام لجميع تطبيقاتك الأخرى، فبمجرد تثبيت التطبيق، يجب إضافته إلى Launchpad، وسيؤدي حذف أحد التطبيقات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى حذفه من Launchpad، وكذلك سيؤدي حذف أحد التطبيقات من Launchpad إلى حذفه من جهاز الكمبيوتر تمامًا.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، هناك طريقتان لحذف التطبيقات من Launchpad، حيث تعتمد الطريقة التي ستتبعها على كيفية تنزيل هذا التطبيق، سواء كان من متجر التطبيقات أو من الإنترنت.

كيفية حذف تطبيقات متجر التطبيقات من Launchpad

هذه الفئة الأولى مخصصة للتطبيقات التي قمت بتثبيتها على وجه التحديد من خلال متجر تطبيقات Mac الخاص بك.

1. افتح Launchpad، سيكون رمزها رمادي، مع صورة ظلية سوداء لمركبة صاروخية.

2. بمجرد العثور على التطبيق الذي تريد حذفه، اضغط مع الاستمرار فوق التطبيق حتى تبدأ التطبيقات في الاهتزاز، وإذا قمت بتنزيل تطبيق من متجر التطبيقات، فسيظهر رمز "X" صغير في الزاوية العلوية اليسرى للتطبيق.

3. اضغط فوق رمز "X" في التطبيق الذي تريد حذفه، ولكن تذكر أن هذا سيؤدي إلى حذفه من Launchpad وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إذا كان التطبيق الذي تريد حذفه لا يعرض رمز "X" ، فهذا يعني أنك قمت بتنزيله من خلال متصفح الإنترنت، وإذا كان الأمر كذلك، فهناك طريقة أخرى لحذفه.

كيفية حذف تطبيقات الإنترنت من Launchpad

هذه هي الطريقة الوحيدة لحذف التطبيقات التي يتم تنزيلها من الإنترنت:

1. اضغط فوق رمز Finder، وهو الوجه المبتسم المربع الموجود في أقصى الجانب الأيسر، ويمكنك أيضًا فتح Finder عن طريق فتح أي مجلد.

2. في نافذة Finder المفتوحة، اضغط على "التطبيقات" على اليسار.

3. اضغط فوق التطبيق الذي تريد حذفه واسحبه إلى أيقونة سلة المهملات في أقصى الجانب الأيمن، أو بدلاً من ذلك، اضغط بزر الماوس الأيمن على أيقونة التطبيق وحدد "نقل إلى المهملات".

سيتم حذف التطبيق من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وكذلك من Launchpad على الفور.