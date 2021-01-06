شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكواخ ثلجية عائمة لإنقاذ طيور البطريق ووقف تأثيرات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مهندس معماري تصميمًا يحمي طيور البطريق المهددة بالانقراض ويوقف ذوبان الجليد القطبي في أنتاركتيكا، فإن المفهوم عبارة عن نظام من جزأين يستخدم الأكواخ الثلجية فوق الأرض وتحت الماء، وتوفر الهياكل العلوية لطيور البطريق موائل من صنع الإنسان للتكاثر، جنبًا إلى جنب مع مساحة كافية لإبقاء البيض دافئًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتميز الكوخ الإسكاني السفلي بثقوب تشبه الحفرة التي تحاكي إسفنجة البحر ومتصلة ببندول متأرجح مغمور بالمياه.

عندما يتحرك البندول بواسطة الأمواج، فإنه ينتج الكهرباء لتبريد الجليد المحيط، مما يؤدي إلى منع الصفائح المتجمدة من الذوبان.

ويسمى التصميم "نظام حماية البطريق"، هو من أفكار المصمم الإيرانى سجاد نافيدي، وعلى الرغم من أنه لا يزال مشروعًا مفاهيميًا، يأمل نافيدي أن يعالج ذوبان الجليد القطبي مع إنشاء موائل لطيور البطريق.

يدفع ذوبان الجليد نوع بطاريق الإمبراطور إلى الانقراض، لأن الطيور تعتمد على المناظر الطبيعية المتجمدة للعيش والتكاثر، ومع وضع ذلك في الاعتبار، شرع نافيدى في إيجاد حل لكلا الحدثين.

يتكون نظام الحماية من كوخ قباني فوق الماء يسمح لطيور البطريق بالتجمع معًا في الداخل، جنبًا إلى جنب مع حاوية آمنة لوضع البيض، فهو مصمم لحماية الطيور من درجات الحرارة التي يمكن أن تنخفض إلى -50 درجة فهرنهايت.

يوجد تحت الماء كوخ اسكيمو مقلوب مصمم مثل اسفنجة البحر لمنع الجليد من الذوبان على السطح، كما أن الميزة الرئيسية هي البندول المرفق الذي يولد الكهرباء عند تحريكه بواسطة الأمواج لتشغيل نظام تبريد يتضمن مروحة تبريد مائية، وتدفع الهياكل الميكانيكية الهواء البارد إلى المياه المحيطة وكذلك على السطح.

وجدير بالذكر أنه تم تصنيف طيور البطريق الإمبراطور على أنها مهددة بالانقراض لسنوات، وتشير دراسة سابقة إلى أن هذه المخلوقات يمكن القضاء عليها بسبب تغير المناخ خلال الثمانين عامًا القادمة بسبب تقلص موائلها.