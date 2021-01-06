شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب تطبيق "One Outlook" الجديد من مايكروسوفت عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر مايكروسوفت تطبيق Outlook الجديد الذي سيحل محل تطبيقات البريد والتقويم المضمنة على Windows 10، والذي يحمل الاسم "One Outlook"، والتطبيق يعد إصدارًا جديدًا من Outlook مصممًا لتجارب الشاشة الكبيرة، وفقًا لنسخة مسربة من التطبيق.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، في حين أن التطبيق المسرب لا يعمل بدون حساب مايكروسوفت داخلي كامل، فإن تطبيق One Outlook سيحل محل إصدارات سطح المكتب (Win32 و UWP) من Outlook و Outlook Web Access (OWA) وتطبيق سطح المكتب لنظام macOS.

تستضيف مايكروسوفت أيضًا إصدار الويب الكامل من Outlook الجديد عبر الإنترنت، حيث تنشأ مايكروسوفت نظام سطح مكتب واحد يعتمد على إصدار الويب من Outlook.

كما أن التطبيق الذي تم تسريبه مازال في حالة مبكرة، وتحذر مايكروسوفت الموظفين من أنه مصمم حاليًا لمستخدمي التطبيق الأوائل، ولا يتضمن وضع عدم الاتصال.

وجدير بالذكر أنه على الرغم من تسريب هذا الإصدار المبكر، قد لا يصل البديل النهائي لتطبيق Windows 10 Mail حتى العام المقبل، ويفيد Windows Central أن هذا النظام من المحتمل أن يدخل في برنامج معاينة أكبر في نهاية عام 2021، بهدف استبدال تطبيقات البريد والتقويم على Windows 10 في عام 2022.