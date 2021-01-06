شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الآلة تقوم باختبارات كوفيد19 وليس تقديم قطع الحلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جامعة كاليفورنيا في سان ديجو بزيادة الاختبارات للطلاب والعاملين، عبر إنشاء آلة بيع لتوزيع الاختبار وتركيب 11 منها في مواقع مختلفة عبر الحرم الجامعي، وهذه الألة قد تبدو من بعيد شبه آلات توزيع الحلوى ولكن مع الاقتراب منها يظهر أنها خاصة باختبارات كوفيد 19 وفقا لموقع ديجيتال نريند.

وقالت الجامعة في رسالة على موقعها على الإنترنت إنه بعد إجراء اختبار تتم إدارته ذاتيًا، يجب إعادة العينة في غضون 72 ساعة عبر صناديق الإسقاط الموجودة بجوار آلات البيع.

وأضافت أنه يجب على الطلاب الذين يعيشون في الحرم الجامعي أو يحضرون الموقع التأكد من إكمالهم لاختبار COVID على أساس أسبوعي، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة في غضون يومين من إيداعها في الصندوق.

واستأنفت الفصول الدراسية في الحرم الجامعي في 4 يناير، حيث كانت آلات البيع واحدة من سلسلة من الإجراءات التي أدخلتها الجامعة بهدف منع انتشار الفيروس بين طلابها وموظفيها.