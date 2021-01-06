شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينشر فيديو لمصنع السيارات الكهربائية فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك على موقع تويتر مقطع فيديو صورته طائرة بدون طيار يُظهر مصنع Giga Berlin شبه مكتمل، وهو أول منشأة من نوعها لشركة السيارات الكهربائية فى أوروبا وفقا لموقع ديجيتال تريند.

يكشف الفيديو، الذى تم تصويره مؤخرًا فى ظروف ثلجية، الحجم الهائل للمصنع على مساحة 92 هكتارًا، وفى تغريدة أخرى قال ماسك إن البصمة الكبيرة للمصنع قد تمنحه مظهرًا مسطحًا فى اللقطات الجوية، لكن فى الواقع يصل ارتفاع المبنى إلى خمسة طوابق فى الأماكن.

ويقع المصنع على بعد 20 ميلاً (32 كم) جنوب شرق العاصمة الألمانية، وسيوظف نحو 10 آلاف شخص وينتج الطراز Y كروس للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى البطاريات وحزم البطاريات ومحركات سيارات تسلا، وقد يتضمن أيضًا كهفًا هائلاً، إذا اتبع ماسك أحد اقتراحاته السابقة.

وتريد Tesla تشغيل خط الإنتاج فى وقت لاحق من هذا العام، لكن قد يتأخر ذلك بعد أن أجبرتها محكمة الشهر الماضى على تعليق أعمال البناء ردًا على ادعاءات المتظاهرين البيئيين بأنها قد تلحق الضرر بموطن الثعابين والسحالى الرملية القريبة، منها أنواع محمية، ومع ذلك اقترح تقرير أحدث أن تسلا قد تتلقى قريبًا الإذن الذى تحتاجه لإكمال أعمال البناء وتشغيل المنشأة.

وواجهت تسلا احتجاجات مماثلة فى أوائل عام 2020 حيث بدأت فى تطهير الموقع قبل أعمال البناء، وأقنع دعاة حماية البيئة القضاة بأن يأمروا بتعليق العمل لإتاحة الوقت للتقييم المناسب للأضرار المحتملة للحياة البرية ومخزونات المياه القريبة، ورفضت المحكمة مزاعم المتظاهرين وسمحت بمواصلة أعمال التطهير، على الرغم من أن قرار المحكمة الشهر الماضي يظهر أن المحتجين لا يزالون حريصين على حماية أجزاء من الموقع لم يتم تطويرها بعد.

ونظرت Tesla في مواقع مختلفة لأول مصنع Gigafactory الأوروبي قبل أن يعلن Musk أن برلين، ألمانيا ، هي الخيار المفضل.

وقال ماسك في ذلك الوقت: "يعلم الجميع أن الهندسة الألمانية رائعة - بالتأكيد - وهذا جزء من سبب تحديدنا لموقع Gigafactory Europe في ألمانيا، مضيفًا: "سننشئ أيضًا مركزًا للهندسة والتصميم فى برلين لأن برلين لديها بعض من أفضل الفنون فى العالم".