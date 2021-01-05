آبل تخطط للكشف عن AirTags في عام 2021

دبي - يزن راشد - يُقال: إن متتبعات العناصر AirTags والنماذج الجديدة من حواسيب ماك بوك مع معالجات Apple Silicon والجهاز الأول للشركة الداعم للواقع المعزز AR هي منتجات قادمة من شركة آبل التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها في عام 2021.

وبحسب ما ورد تمت مشاركة المعلومات من المحلل الشهير (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، الذي قال أيضًا: إن أجهزة AirPods الجديدة والأجهزة المزودة بشاشات mini-LED قيد الإعداد أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، شارك أحد المسربين المعروفين رسومًا متحركة ثلاثية الأبعاد لمتتبعات العناصر AirTags يُزعم أنها جاءت من آبل نفسها.

ويقول التقرير الصادر عن المحلل (مينغ تشي كو): إن آبل ستطلق متتبعات العناصر AirTags، وهو جهاز لتتبع العناصر يشبه أجهزة Tile، هذا العام.

ويسمح هذا للمستخدمين بتحديد موقع المتعلقات الشخصية وتتبعها والحصول أيضًا على إشعار عندما يتم فصلها عن عنصر مربوطة به.

وظهرت الشائعات حول متتبعات العناصر AirTags منذ أكثر من عام حتى الآن، وظلت آبل صامتة بشأن مصير الملحق، وذلك بالرغم من التقارير المتعددة التي تشير إلى الإصدار، ويبدو أنها ستصبح رسمية هذا العام.

وشارك المسرب (جون بروسر) Jon Prosser أيضًا رسومًا متحركة ثلاثية الأبعاد لمتتبعات العناصر AirTags عبر موقع يوتيوب، التي قال: إن مهندس برمجيات رصدها.

يقال: إن الرسوم المتحركة تظهر في نظام iOS تمامًا مثل AirPods وغيرها من الملحقات، حيث يظهر جهاز دائري الشكل باللون الأبيض يشبه إلى حد بعيد الصورة التي تمت مشاركتها في شهر سبتمبر.

وتميل متتبعات العناصر AirTags لدعم اتصال البلوتوث المنخفض الطاقة والاتصال الواسع النطاق (UWB)، ويبدو أن الجزء الأمامي فارغ تمامًا ويمكن رؤية شعار آبل على الظهر المعدني.

بالعودة إلى المعلومات التي شاركها المحلل كو، ستصدر آبل أيضًا جهازًا للواقع المعزز، الذي يمكن أن يكون سماعة رأس أو زوجًا من النظارات أو كليهما.

وذكر كو في الماضي أن نظارات الواقع المعزز تعمل بصفتها شاشة فقط مع كون خدمات الحوسبة الفعلية والعرض والاتصال بالإنترنت وخدمات الموقع قادمة من آيفون.

ويقال: إن الشركة تخطط لإطلاق سماعات AirPods جديدة هذا العام، بالإضافة إلى المزيد من نماذج حواسيب ماك بوك الجديدة المزودة بمعالجها على مدار العام.

ومن المتوقع أن تحل AirPods Pro Lite بدلًا عن AirPods العادية في تشكيلة آبل، وتتميز هذه السماعات بتصميم مشابه أو مطابق لسماعات AirPods Pro الحالية.

كما تطور آبل نماذج جديدة من حواسيب ماك بوك المزودة بشاشات mini-LED، التي يمكن إصدارها هذا العام.

وقال كو في أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي: إن آبل تخطط لإطلاق نموذجين جديدين من MacBook Pro ونموذجين جديدين من iPad بشاشات mini-LED في عام 2021.