إنستاجرام تختبر تصميمًا جديدًا لعرض القصص

دبي - يزن راشد - تختبر منصة إنستاجرام تصميمًا جديدًا لعرض (القصص) Instagram Story عبر نسخة الويب، وذلك وفقًا لتأكيدات المتحدث باسم الشركة، الذي أوضح أن اختبار الميزة الجديدة جاري.

ومن المتوقع في الشكل الجديد أن تظهر القصص في دائرة، بدلاً من المربع الواحد الحالي الذي يشغل الصفحة بأكملها.

وتقترح المعلومات أن التنقل سيظل كما هو، بحيث يتعين على المستخدمين النقر يدويًا على القصص أو يمكنهم اختيار السماح لهم بالتشغيل واحدة تلو الأخرى تلقائيًا.

وليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم طرح التصميم الجديد للمزيد من المستخدمين ومتى.

ووفقًا للمعلومات، فقد أكد متحدث باسم إنستاجرام أنه يتم اختبار التصميم الجديد لميزة Instagram Story، ويظهر المظهر الجديد يظهر لمجموعة صغيرة من مستخدمي إنستاجرام منذ الشهر الماضي.

ويجعل التصميم الجديد من السهل تتبع مكان تواجدك في قائمة انتظار القصص، ولن تشغل قصة واحدة الشاشة بأكملها.

وعندما تشاهد الآن القصص عبر نسخة الويب، فإنها تشغل الشاشة بأكملها، ولا يوجد خيار للتمرير إلى قصة الشخص التالي، وذلك بالرغم من وجود أزرار التنقل.

وإذا تم تطبيق هذا التغيير على جمهور أوسع، فسوف يجعل تجربة إنستاجرام عبر نسخة الويب أفضل للمستخدم ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يستخدمون نسخة الويب بشكل منتظم.

وفي حال قررت شركة فيسبوك طرح الوظيفة الجديدة لجمهور أوسع، فمن المحتمل أن يتلقى المزيد من المستخدمين التصميم الجديد للقصص عبر نسخة الويب قبل إطلاقه رسميًا.

وحسنت الشركة ببطء وظائف نسخة الويب، لكن لطالما بدت القصص بأنها ثقيلة وغير مناسبة للشاشات الأكبر حجمًا.

وقد لا يكون هذا التغيير هو الأكبر، إلا أنه سيكون تحسنًا ملحوظًا لأي شخص يقضي الكثير من الوقت في تصفح إنستاجرام خارج التطبيق.