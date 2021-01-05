علي بابا تغلق تطبيق بث الموسيقى Xiami

دبي - يزن راشد - تتجه مجموعة علي بابا في الشهر المقبل إلى إغلاق منصة بث الموسيقى Xiami، في خطوة تمثل تراجعًا عن طموحاتها للدخول في صناعة الترفيه في الصين.

وقال تطبيق Xiami في إشعار للمستخدمين: إن تطبيق الموسيقى، الذي ظهر لأول مرة في عام 2008، أوقف خدمة البث اليوم.

واستحوذت علي بابا على خدمة الموسيقى في عام 2013، واستثمرت الملايين للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت في الصين، الذي تهيمن عليه تينسنت.

ولا يمتلك التطبيق حاليًا سوى 2 في المئة من سوق بث الموسيقى في الصين، خلف KuGou Music و QQ Music و KuWo و NetEase Cloud Music.

وكان Xiami معروفًا باكتشافه الذكي وتصميمه الأنيق وميزاته الاجتماعية ودعمه للموسيقيين المستقلين مما ساعد في جذب مجموعة كبيرة من المتابعين المخلصين لمحبي الفنون في الصين.

وتزامنت بداية تراجعه مع معركة حقوق الموسيقى في الصين، وتم تشكيل عملاقة الموسيقى الرقمية في عام 2016 عندما اشترت تينسنت الحصة الأغلبية في China Music Group، التي جلبت إلى تينسنت مخزونًا من صفقات الموسيقى الحصرية.

وبحلول عام 2017، سيطرت تطبيقات الموسيقى من تينسنت على ما يصل إلى 75 في المئة من سوق بث الموسيقى في الصين.

وفقد Xiami كميات كبيرة من حقوق الموسيقى، مما تسبب بانتقال مجموعة كبيرة من المستخدمين إلى المنصات المنافسة الغنية بالموارد.

وكان لدى علي بابا فرصة في الموسيقى عبر الإنترنت، حيث وظفت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في عام 2015 كاتبًا للأغاني ومديرًا تنفيذيًا لشركة موسيقى من أجل توجيه مجموعتها الموسيقية الجديدة.

وبدلاً من تنمية Xiami، قاما بتوجيه الموارد نحو منصة تسمى Alibaba Planet لبناء العلاقات بين الفنان والمعجبين، لكن الفكرة لم تنجح.

وفي غضون ذلك، يواصل القادمون الجدد، مثل NetEase Music، معركتهم ضد إمبراطورية الموسيقى التابعة لشركة تينسنت، التي استمرت هيمنتها حتى يومنا هذا.

ويفقد المستخدمون الوصول إلى التطبيق وجميع بياناتهم، لكن Xiami لم ينتهي تمامًا، إذ يواصل الجزء الذي يركز على حقوق النشر Conch Music العمل، وذلك وفقًا للإشعار.

وقالت الذراع الموسيقية لعملاقة التجارة الإلكترونية الصينية اليوم الثلاثاء عبر حسابها ضمن Weibo: بالنظر إلى التعديلات التشغيلية، سنوقف خدمة Xiami، مضيفة أن الإغلاق سيحدث في 5 فبراير، أي بعد مرور 12 عامًا على ظهوره للمرة الأولى.

ومع ذلك، فإن إغلاق التطبيق لا يمثل نهاية مشاركة علي بابا في سوق البث عبر الإنترنت، إذ استثمرت الشركة في شهر سبتمبر 2019 مبلغ 700 مليون دولار في NetEase Music، أحد منافسي Xiami.