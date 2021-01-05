تويتر تستحوذ على تطبيق البودكاست الاجتماعي Breaker

دبي - يزن راشد - استحوذت شركة تويتر على تطبيق البث الاجتماعي Breaker، وتشهد الصفقة انضمام فريق تطبيق البث الاجتماعي إلى تويتر للمساعدة في تحسين صحة المحادثة العامة عبر الخدمة، بالإضافة إلى العمل على مشروع تويتر الجديد للشبكات الصوتية، Twitter Spaces.

ومع ذلك، سيتم إغلاق تطبيق Breaker في 15 يناير 2021، وأعلن تطبيق البث الاجتماعي عن عملية الاستحواذ عبر مدونته، موضحًا سبب اعتقاده أن فريقه سيكون مناسبًا بشكل جيد في تويتر.

وكتب (إريك برلين) Erik Berlin، المدير التنفيذي لشركة Breaker: نحن متحمسون للتواصل الصوتي، وقد ألهمتنا الطرق التي تسهل بها تويتر المحادثات العامة للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وتأسس Breaker في عام 2016، وتم إطلاق التطبيق في وقت كان لا يزال يُنظر إلى البودكاست فيه على أنه خلاصات صوتية وتطبيقات البودكاست كأدوات إنتاجية، وليست تجارب يمكن بناء مجتمع حولها.

وساعد Breaker في تغيير هذا التصور من خلال تقديم تطبيق حيث يمكن للمستخدمين الإعجاب والتعليق على الحلقات واكتشاف ملفات البودكاست الجديدة من خلال متابعة الأصدقاء ومشاركة البرامج المفضلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وينضم فريق التطبيق إلى تويتر، مع التركيز على Twitter Spaces، وهو منتج تويتر للشبكات الاجتماعية القائمة على الصوت والمنافس لتطبيق Clubhouse.

وتتيح Twitter Spaces لمستخدمي المنصة الدردشة في الوقت الفعلي باستخدام الصوت بدلاً من النص.

ودخل المنتج الجديد مرحلة الاختبار التجريبي في شهر ديسمبر، وتحاول تويتر حاليًا معالجة المشكلات الفنية والأخطاء المتعلقة بالميزة، إلى جانب معالجة المشكلات الأكثر تعقيدًا التي تنشأ من استضافة الصوت الحي.

ويقول Breaker: إنه سيغلق في غضون أيام تطبيقاته وخدماته التي بناها خلال السنوات الماضية، ويمكن لمستخدمي التطبيق تصدير ملف OPML لنقل اشتراكاتهم إلى تطبيق بث آخر.

وتوصي Breaker بتطبيقات، مثل: آبل أو سبوتيفاي أو Stitcher أو Overcast أو Pocket Casts أو Castro، بصفتها بديلًا.

ويأتي هذا الاستحواذ في أعقاب صفقات محتوى البودكاست الأخرى في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك استحواذ أمازون على Wondery بقيمة 300 مليون دولار، وشراء Sirius لشركة Stitcher مقابل 300 مليون دولار، ناهيك عن جميع صفقات المحتوى التي حصلت عليها سبوتيفاي حديثًا.